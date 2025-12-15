Sanremo 2026: i finalisti di Sanremo Giovani e i titoli dei Big

Il Festival di Sanremo si prepara a un’edizione ricca di emozioni e talenti, con il grande evento che si svolgerà dal 24 al 28 febbraio . Durante la serata speciale ‘Sarà Sanremo’, presentata da Carlo Conti e Gianluca Gazzoli, sono stati annunciati i nomi dei finalisti di Sanremo Giovani e i titoli delle canzoni dei Big in gara.

Finalisti di Sanremo Giovani

Tra i giovani artisti che hanno brillato sul palco, Angelica Bove e Nicolò Filippucci si sono aggiudicati il pass per il Teatro Ariston con i rispettivi brani ‘Mattone’ e ‘Laguna’. La competizione è stata serrata, con altri talenti come Welo, Seltsam, Antonia e Senza Cri che hanno dato il massimo per conquistare un posto nella storica manifestazione.

La giuria e la selezione

La Commissione Musicale, composta da esperti del settore come Ema Stokholma e Carolina Rey, ha avuto il compito di valutare le esibizioni e scegliere i vincitori. Con l’aggiunta dei due finalisti provenienti da Area Sanremo, Mazzariello e il trio Soniko, Blind & El Ma, il palco di Sanremo si preannuncia vibrante di nuove proposte.

I Big e i loro brani

Durante la serata, sono stati presentati anche i titoli delle canzoni dei Big che si esibiranno sul palco. Tra i nomi più noti, Raf torna con ‘Ora e per sempre’, un pezzo autobiografico che racconta l’evoluzione di un amore che dura da decenni, mentre Tredici Pietro porta ‘Uomo che cade’, una riflessione sul percorso di vita e sulla resilienza.

Artisti con storie da raccontare

Tommaso Paradiso, con ‘I romantici’, dedica una canzone ai sognatori e ai romantici dei giorni nostri, mentre Patty Pravo, che torna al festival per l’undicesima volta, presenta ‘Opera’, un tributo all’arte e all’amore. Ogni artista ha una storia da raccontare, un sentimento da esprimere.

Novità e ritorni

Il festival rappresenta anche un’opportunità per artisti al debutto, come Sayf con ‘Tu mi piaci tanto’, che definisce la sua canzone come una fotografia dello stato d’animo attuale. Al contempo, ritorni storici come quello di Arisa, che con ‘Magica favola’ evoca l’innocenza dell’infanzia, arricchiscono il panorama musicale della manifestazione.

Collaborazioni e nuove sonorità

Il duo LDA e AKA 7even, con ‘Poesie clandestine’, esplora un amore intenso e quasi proibito, mentre Malika Ayane, con ‘Animali notturni’, rende omaggio a un mondo invisibile e silenzioso. La varietà di genere e stili è palpabile, mostrando la ricchezza della musica italiana contemporanea.

Concludendo, il Festival di Sanremo si preannuncia come un’importante vetrina per i talenti emergenti e un palcoscenico per i grandi nomi della musica italiana, in un evento che unisce tradizione e innovazione. Non resta che attendere la kermesse musicale per scoprire chi conquisterà il pubblico e la giuria quest’anno.