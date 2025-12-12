Mancano poco più di due mesi alla 76esima edizione del Festival di Sanremo, che andrà in scena dal 24 al 28 febbraio 2026. Qualche settimana fa Carlo Conti ha rivelato i 30 Big che si contenderanno la vittoria finale. Tra loro Sayf, talento musicale italo-tunisino. Conosciamolo meglio.

Sanremo 2026: Sayf tra i 30 Big in gara

Dal 24 al 28 febbraio 2026 andrà in scena la 76esima edizione del Festival di Sanremo. Alla conduzione ci sarà ancora Carlo Conti che, qualche settimana fa, ha svelato i nomi dei 30 Big in gara. Tra di loro il giovane rapper Sayf, che farà il suo debutto sul palco dell’Ariston. Classe 1999, nato a Genova da una famiglia dalle radici divise tra Italia e Tunisia. Vediamo di conoscerlo meglio.

Sanremo 2026: chi è Sayf, talento italo-tunisino che vedremo sul palco dell’Ariston

Come detto, tra i 30 Big in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo c’è anche Sayf, talento musicale italo-tunisino di 26 anni. Sayf, all’anagrafe Adam Sayf Vlacava, è un rapper e produttore che unisce street rap e cantautorato. Sayf si è avvicinato al mondo della musica suonando la tromba alle media, strumento tra l’altro che continua ancora oggi a influenzare le sue produzioni. Il debutto nella musica è nel 2019 con il mixtape “Sono triste” e, nel 2025, ha pubblicato il suo primo Ep “Se Dio vuole“. Marco Mengoni inoltre, quest’estate, lo ha voluto, con anche Rkomi, in un feat per la canzone “Sto bene al mare.”