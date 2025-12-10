Il PrimaFestival 2026 tornerà dal 24 al 28 febbraio per accompagnare il pubblico nel clima e nelle curiosità che precedono il Festival di Sanremo, con una guida tutta al femminile pronta a raccontare l’atmosfera della città dei fiori. Ecco chi saranno le conduttrici di questa edizione.

Sarà Sanremo e la selezione delle Nuove Proposte

In parallelo, il programma Sarà Sanremo, in onda domenica 14 dicembre dal Teatro del Casinò, annuncerà i titoli delle canzoni dei Big in gara al Festival 2026 e definirà i protagonisti per la categoria Nuove Proposte tra Antonia, Angelica Bove, Nicolò Filippucci, Seltsam, Senza Cri e Welo. La Commissione musicale, composta dalle tre conduttrici insieme a Enrico Cremonesi, Daniele Battaglia, Carlo Conti e Claudio Fasulo, sceglierà due artisti che si uniranno ai due talenti provenienti da Area Sanremo, completando così il quartetto dei giovani che si esibirà sul palco dell’Ariston.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sanremo Rai (@sanremorai)

Sanremo 2026: svelati i nomi del PrimaFestival

Dal 24 al 28 febbraio, il PrimaFestival 2026 accompagnerà il pubblico nel clima di Sanremo, offrendo aggiornamenti, curiosità e un’anteprima dell’atmosfera che precede le serate dell’Ariston. Stando alle indiscrezioni diffuse da Adnkronos, la striscia quotidiana sarà guidata da Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moslehi, tre figure già legate al mondo sanremese grazie alla loro esperienza nella commissione musicale di Sanremo Giovani 2025.

Il loro ruolo nel pre-show rappresenta una naturale evoluzione del lavoro svolto dietro le quinte, portando in video competenza musicale, conoscenza del backstage e capacità di dialogare con il pubblico più giovane. Stokholma, celebre voce di Rai Radio 2 e conduttrice televisiva, Rey, attrice e inviata con esperienza diretta dalla manifestazione, e Moslehi, speaker e cantante, formeranno così un trio inedito pronto a raccontare la città dei fiori nei giorni clou della kermesse.