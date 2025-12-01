Mancano circa tre mesi alla 74esima edizione del Festival di Sanremo e, nella giornata di ieri, Carlo Conti ha diramato la lista dei 30 Big in gara. C’è però chi è stato escluso.

Sanremo 2026, i nomi esclusi

Ieri al Tg1 Carlo Conti ha annunciato la lista dei 30 Big in gara alla prossima edizione di Sanremo, che si terrà dal 24 al 28 febbraio 2026.

L’obiettivo, come detto dal conduttore, è quello di “accontentare un pò tutti gli spettatori che amano Sanremo.” A essere esclusi almeno 270 brani e, secondo le indiscrezioni, tra in nomi esclusi figurerebbero Fred De Palma, il Tre, Chiara Galiazzo, Benji & Fede, Carl Brave ma anche Settembre e Sarah Toscano. Qualcuno, poi sarebbe alla 29esima esclusione. Di chi stiamo parlando? Scopriamolo insieme.

“Sono fuori”, la decisione di Carlo Conti per Sanremo 2026: niente Festival

Come detto, Carlo Conti ha annunciato i 30 Big in gara per Sanremo 2026. Tra gli esclusi anche loro, i Jalisse. Il duo composto da Alessandra Drusian e Fabio Ricci è arrivata alla 29esima esclusione dal 1997, anno in cui vinsero con “Fiumi di parole.” A ogni esclusione i Jalisse condividono, tra ironia e rassegnazione, la loro reazione online e, anche ieri, hanno postato un video su Instagram: “La saga continua”. Il video, già virale, si conclude con due palloncini con il numero 29 e la battuta: “dai che l’anno prossimo si arriva alla cifra tonda.” Ce la faranno prima o poi i Jalisse a tornare sul palco dell’Ariston?