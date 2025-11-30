Momenti di incredulità durante l'annuncio di Aka7even e LDA tra i big di Sanremo 2026: l'errore della foto non è passato inosservato

Una gaffe nel bel mezzo dell’annuncio, in diretta televisiva al TG1 da parte di Carlo Conti, dei 30 big in gara alla prossima edizione del Festival di Sanremo. L’hanno notata in tantissimi proprio mentre venivano elencati uno dopo l’altro gli artisti che il prossimo anno calcheranno il palco del Teatro Ariston per gareggiare gli uni contro gli altri alla conquista del ‘podio’ sanremese.

In tantissimi si sono infatti accorti di un clamoroso errore nella foto di due dei cantanti in gara, ovvero LDA e Aka7even. Ma cerchiamo di capire cosa è successo.

Big in gara a Sanremo 2026, gaffe in diretta durante l’annuncio: la foto con errore

L’annuncio dei Big in gara al Festival di Sanremo 2026 verrà ricordato per l’ennesima esclusione dei Jalisse, la 29esima, e per una gaffe a dir poco inaspettata che ha lasciato a bocca aperta anche il diretto interessato diventata fin da subito materiale per meme virali sui social. É successo proprio mentre il direttore aritstico Carlo Conti annunciava, uno dopo l’altro, gli artisti che si sfideranno alla prossima edizione del Festival della canzone italiana.

Mentre scorrevano uno dopo l’altro i nomi accompagnati dalla relativa foto in tantissimi si sono accorti che l’immagine abbinata ai nomi di LDA e Aka7even era completamente sbagliata. Il particolare non poteva, del resto sfuggire: il pubblico ed in particolare i fan che da tempo seguono questi artisti sono rimasti increduli, in particolare, davanti allo scatto di Aka7even, in quanto è stata messa la foto di un altro ragazzo.

Gaffe durante l’annuncio dei Big di Sanremo: le reazioni di LDA e Aka7even

Tra i primi a reagire ci sono stati proprio i diretti interessati: a cominciare da LDA il quale, rispondendo via whatsapp al conduttore radiofonico Alvise Salerno ha detto di non sapre chi fosse la persona in foto piazzata, evidentemente per errore, al posto di Aka7even. Poco dopo lo stesso Aka7even ha commentato la gaffe nelle sue storie Instagram dicendo ironicamente, “non mi ricordavo così” e poi confermando nei commenti di non essere lui. La svista ha inevitabilmente generato ilarità e risate in particolare tra i giovanissimi fan.