Dal 24 al 28 febbraio 2026 andrà in scena la 76esima edizione del Festival di Sanremo. Annunciati i Big qualche settimana fa, Carlo Conti si trova ora a dover affrontare alcuni problemi relativi a un progetto particolare. Ecco cosa è successo.

Sanremo 2026, nuovi problemi per Carlo Conti

Mancano poco più di due mesi alla 76esima edizione del Festival di Sanremo 2026 con Carlo Conti alla conduzione.

Conti voleva aggiungere qualcosa di innovativo a questa edizione, ovvero un progetto per RaiPlay per le nuove generazioni, ovvero un format per le figlie d’arte, “le figlie di”. Ma attenzione, a essere per il momento confermata è solo una figlia d’arte, ovvero la figlia di Morgan e Asia Argento, Anna Lou Castoldi. Due nomi grossi hanno invece rifiutato. Ecco di chi si tratta.

Sanremo 2026, Carlo Conti e il problema serio: passo indietro di due nomi grossi. “Hanno detto no”

Per Sanremo 2026 Carlo Conti ha un progetto innovativo, ovvero il format “le figlie di”, pensato per valorizzare giovani conduttrici legate a grandi nomi della musica italiana. Se Anna Lou Castoldi sembra aver confermato, saltata invece la presenza di due grandi nomi. Di chi stiamo parlando? Di Aurora Ramazzotti e Jolanda Renga. Per quest’ultima decisivo è stato l’annuncio del cast che vede proprio il padre Francesco tra i Big in gara e quindi si creerebbe un conflitto di interessi. Come riportato quindi da Giuseppe Candela su Chi, Jolanda ha preferito fare un passo indietro e rinunciare. La figlia di Eros e Michelle Hunziker avrebbe invece declinato l’invito senza dare motivazioni ufficiali.