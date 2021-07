Diversi allagamenti hanno colpito la provincia di Lecco a seguito di una grandinata che ha investito il territorio nella giornata del 25 luglio.

Il maltempo annunciato dalle previsioni ha provocato seri danni in provincia di Lecco, dove temporali e una forte grandinata occorsi nella giornata di domenica 25 luglio hanno causato numerosi allagamenti nelle abitazioni dei comuni del territorio, con contestuali interventi dei Vigili del fuoco.

La maggior degli interventi tuttavia hanno riguardato tagli di rami e allagamenti di locali interrati come garage e cantine, mentre per il momento non sono stati segnalati feriti per il maltempo.

Grandinata in provincia di Lecco, numerosi interventi dei Vigili del fuoco

Stando a quanto riportato dalla cronaca locale, i primi episodi di maltempo sarebbero stati registrati intorno a mezzogiorno, quando un forte temporale ha investito la zona della Brianza lecchese.

Proprio in quest’area infatti, il Comando dei Vigili del Fuoco di Lecco è stato chiamato a intervenire in diverse situazioni a causa dei danni e dei disagi causati dall’acqua.

In particolare i soccorritori sono intervenuti nei comuni di Nibionno, Bulciago, Dolzago, Colle Brianza, Valgreghentino, Calolziocorte, Olginate e Brivio, sempre per operare in locali interrati allagati dall’acqua.

Grandinata in provincia di Lecco, strade imbiancate nell’Oggionese

Mentre i Vigili del fuoco stavano ancora operando sul territorio, intorno alle ore 15 del pomeriggio una forte grandinata ha colpito i comuni della zona dell’Oggionese, con i chicchi che hanno imbiancato diverse strade. La grandine è stata segnalata anche nel capoluogo Lecco, fortunatamento senza provocare danni o feriti. Nelle stesse ore nella zona stavano operando ancora 30 uomini con 5 autopompe, 1 autoscala, 2 fuoristrada con carrelli/idrovora.

Il maltempo ha inoltre provocato fenomeni di rischio idrogeologico nella parte settentrionale della provincia di Lecco, con il sindaco di Dervio che per motivi di sicurezza ha chiuso il sentiero che porta a Pianezzo.

Sono stati inoltre effettuati sopralluoghi sulla strada provinciale che unisce Bellano e la Valsassina sempre per il rischio idrogeologico.

Grandinata in provincia di Lecco, segnalata anche tromba d’aria a Gallarate

Quelli di Lecco non sono però stati gli unici fenomeni meteorologici infausti avvenuti in Lombardia. A Gallarate infatti una violenta tromba d’aria ha scoperchiato parte del tetto di una palazzina in via Ortella, facendolo precipitare sulle auto parcheggiate in zona e nel cortile dei palazzi adiacenti. L’episodio è avvenuto verso le 10:30 del mattino ma fortunatamente non ha causato feriti.