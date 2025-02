Incidente mortale in moto a Genova: perde la vita un ragazzo di 16 anni

A Genova si è verificato un altro drammatico incidente alle 16:20 di oggi, mercoledì 26 febbraio, con una giovane vittima in moto.

Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 26 febbraio, un tragico incidente tra una moto e un’auto ha avuto luogo in via Cadighiara, nel quartiere Borgoratti a Genova. A bordo della moto c’era un ragazzo di 16 anni, morto sul colpo.

Grave incidente stradale in moto: morto giovane di 16 anni

Il giovane, secondo quanto riportato da Genova 24, si chiamava Cesare Crovetto ed era residente nel quartiere Albaro di Genova. Sul luogo dell’incidente, avvenuto intorno alle 16:20, sono intervenuti i soccorsi del 118, con le ambulanze della Croce Verde di Quarto e della Croce Gialla, insieme all’automedica Golf 6. Purtroppo, ogni tentativo di rianimare il ragazzo si è rivelato vano.

Secondo le prime indiscrezioni, il giovane stava percorrendo via Cadighiara a bordo della sua moto, in direzione monte, quando, affrontando una curva, avrebbe perso il controllo del mezzo ed è finito contromano, colpendo l’auto che sopraggiungeva. La conducente del veicolo, una donna di 74 anni, è uscita illesa.

Grave incidente stradale in moto: le indagini

Gli agenti della polizia locale e il nucleo infortunistica sono intervenuti per ricostruire la dinamica dell’incidente. La procura di Genova ha avviato un’inchiesta e, come prassi, la conducente della jeep potrebbe essere indagata, anche se, dalla ricostruzione dei fatti, non sembrano emergere sue responsabilità. Il pubblico ministero che sta seguendo il caso è Federico Panichi.