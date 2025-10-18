Un grave incidente stradale ha scosso Brugherio venerdì 17 ottobre nel tardo pomeriggio, quando una moto con a bordo due giovani è stata coinvolta in uno scontro violento con un’auto in piazza Camagni.

Gravissimo incidente stradale con tre ragazzi coinvolti: interviene l’elisoccorso

Nel pomeriggio di venerdì 17 ottobre, alle 18:30, un grave incidente stradale ha avuto luogo a Brugherio, in piazza Don Giuseppe Camagni.

Una moto con a bordo due giovani si è scontrata lateralmente con una Volkswagen Polo. L’impatto è stato violento, tanto da richiedere l’intervento urgente dei soccorsi.

Sul posto sono giunti due ambulanze, un’automedica e un elisoccorso, con codice rosso. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi della Polizia Locale, la strada è stata chiusa al traffico per oltre due ore, interrompendo temporaneamente anche le attività sportive in un campo adiacente.

Gravissimo incidente stradale con tre ragazzi coinvolti: le condizioni dei giovani

Tre giovani sono rimasti coinvolti nell’incidente: una ragazza di 18 anni e un ragazzo di 21 anni, entrambi in sella alla moto, e il conducente dell’auto, un 24enne. I due motociclisti sono stati trasportati in ospedale in codice rosso: il ragazzo è stato trasferito in elicottero all’ospedale Niguarda di Milano, mentre la ragazza è stata accompagnata al San Raffaele di Segrate.

Il conducente dell’auto ha riportato ferite lievi ed è stato medicato sul posto. Le forze dell’ordine stanno indagando per determinare le cause dello scontro e verificare eventuali fattori come l’assunzione di sostanze da parte dei conducenti.