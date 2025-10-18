Tragedia ad Avezzano, in provincia dell’Aquila. Un ragazzo di appena 21 anni è morto in un incidente stradale. La sua auto è finita contro un palo.

Terribile incidente stradale nell’Aquilano: auto finisce contro un palo

All’alba di ieri mattina, venerdì 17 ottobre 2025, c’è stato un terribile incidente stradale ad Avezzano (L’Aquila), lunga la strada che collega le frazioni di San Pelino e Antrosano.

Una Fiat Panda, con alla guida un ragazzo di 21 anni, è finita contro un palo. Il giovane ha perso il controllo del mezzo e l’impatto è stato violentissimo, tanto che l’auto si è ribaltata più volte. Sul posto sono giunti subito sia i soccorsi che la autorità al fine di effettuare tutti i rilievi necessari per stabilire l’esatta dinamica del sinistro.

Terribile incidente stradale nell’Acqilano: morto un 21enne

All’alba di questa mattina un’auto si è schiantata violentemente contro un palo ad Avezzano, in provincia dell’Aquila. Alla guida della Fiat Panda c’era un ragazzo di 21 anni che stava andando a lavorare. I soccorsi sono giunti subito sul posto ma, per il giovane, non c’è stato nulla da fare se non constatarne il decesso, in quanto è morto sul colpo. La vittima si chiamava Manuel Fieramosca ed era di Celano.