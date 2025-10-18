Cade per recuperare il telefono: pizzaiolo 45enne trovato morto dopo giorni di ricerche

La scomparsa di Fabio Celella, pizzaiolo 45enne originario della provincia di Benevento, ha profondamente scosso la comunità di Ravello, culminando questa mattina con il suo ritrovamento: l’uomo è stato trovato morto in un punto difficile da raggiungere nei pressi dell’Auditorium “Oscar Niemeyer”.

Pizzaiolo trovato morto dopo giorni di ricerche: indagini e cordoglio della comunità

Le forze dell’ordine, con i carabinieri della Compagnia di Amalfi, hanno avviato le indagini per ricostruire le circostanze della morte, ritenendo al momento più probabile l’ipotesi di un incidente: Celella potrebbe essere precipitato nel tentativo di recuperare il cellulare perso nei pressi della passerella.

L’autopsia sarà determinante per confermare le cause del decesso. Il Comune di Ravello ha espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia, ai colleghi e agli amici, sottolineando come il pizzaiolo fosse una figura apprezzata e rispettata all’interno della comunità e della struttura alberghiera in cui lavorava da tre stagioni.

Questa mattina a Ravello è stato rinvenuto senza vita il corpo di Fabio Celella, pizzaiolo di 45 anni originario di Amorosi, in provincia di Benevento, scomparso due giorni fa. La denuncia era stata presentata dai familiari, mentre le ricerche si erano concentrate su strade secondarie, sentieri e zone rurali, considerato che l’uomo non disponeva di mezzi di trasporto.

Il corpo è stato individuato sotto una griglia di ferro in un’intercapedine nei pressi della prima rampa di via Boccaccio, al di sotto della passerella dell’Auditorium “Oscar Niemeyer”, a circa 15 metri di profondità. I Vigili del Fuoco, coadiuvati dai volontari della pubblica assistenza, hanno effettuato il recupero mediante manovra in corda.