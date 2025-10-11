Due anni dopo il massacro del Nova Festival, Roy Shalev, sopravvissuto a quell’attacco terroristico, è stato trovato morto. Il giovane aveva perso in quella tragica giornata la compagna Mepal Adam e l’amica Hilly Solomon, mentre lui stesso era rimasto gravemente ferito.

Roy Shalev: il ricordo del 7 ottobre e il dolore mai sopito

A due anni dall’attacco terroristico del 7 ottobre 2023, in cui rimase ferito e perse la compagna Mepal Adam, il trentenne israeliano Roy Shalev è stato trovato privo di vita in un’auto incendiata vicino alla spiaggia di Poleg, a Netanya. Secondo quanto riportato dal quotidiano Yedioth Ahronoth, la tragedia è avvenuta pochi giorni dopo la ricorrenza dell’attacco, mentre la ferita di quel giorno sembrava ancora aperta.

Roy si trovava al Nova Festival insieme alla compagna di 26 anni, uccisa dai miliziani di Hamas, e alla loro amica Hilly Solomon. I tre avevano tentato di fuggire dal luogo del massacro, ma i terroristi li avevano raggiunti, sparando sotto le auto sotto cui cercavano riparo. Roy, colpito due volte alla schiena, era sopravvissuto fingendosi morto per ore, mentre Mepal e Hilly venivano uccise. La settimana successiva, anche la madre, Raffaela, si era tolta la vita per il troppo dolore.

Nonostante la terapia e il sostegno ricevuto, il trauma non si era mai dissolto. Aveva ribattezzato la panetteria di famiglia in “Mapal Café”, in onore della compagna, e organizzava regolarmente eventi commemorativi per ricordare le vittime del festival.

Due anni dopo il massacro di Hamas: trovato morto il sopravvissuto Roy Shalev

Poche ore prima della sua morte, Roy aveva pubblicato un messaggio su Instagram in cui chiedeva perdono e spiegava di non riuscire più a sopportare la sofferenza, aggiungendo che nessuno avrebbe potuto comprendere il suo dolore. Familiari e amici, dopo aver letto il post, hanno subito allertato la polizia, ma purtroppo ogni tentativo di salvarlo è risultato vano.

In occasione del secondo anniversario del 7 ottobre, il giovane aveva condiviso online alcune immagini dal luogo del Nova Festival, ricordando la compagna e oltre 340 giovani uccisi durante l’attacco.

Dopo la notizia della sua scomparsa, la Nova Tribe Community ha espresso profondo cordoglio, definendo Roy un punto di riferimento e un simbolo di forza per chi era rimasto segnato da quella tragedia. L’organizzazione ha invitato a mantenere alta l’attenzione sul benessere psicologico dei sopravvissuti e delle famiglie, ricordando quanto le ferite del 7 ottobre continuino a pesare ancora oggi.