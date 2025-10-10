Giorgia Meloni è stata invitata in Egitto alla cerimonia per la firma dell’accordo di pace tra Israele e Hamas. Ad annunciarlo il Ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Guerra Hamas-Israele: lunedì la firma dell’accordo di pace in Egitto

Quella di ieri è stata una giornata storica e che tutti aspettavano da troppo tempo.

Sia Israele che Hamas hanno accettato il piano di pace proposto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump e, lunedì prossimo, in Egitto, ci sarà la cerimonia per la firma dell’accordo. La tregua è già entrata in vigore nella Striscia di Gaza, tregua he sarà monitorata da una task force congiunta con 200 soldati Usa e militari da Egitto, Quatar, Turchia e forse Emirati Arabi. Dopo 735 giorni di guerra, è arrivata la pace a Gaza. Intanto, il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, fa sapere che Giorgia Meloni è stata invitata in Egitto per la firma.

Parlando a Restart su Rai 3, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annunciato che Giorgia Meloni è stata invitata in Egitto alla cerimonia della firma dell’accordo di pace tra Israele e Hamas: “lunedì c’è la grande cerimonia di firma ufficiale e credo che sarà invitata anche il nostro presidente del consiglio, così mi ha detto ieri il ministro degli Esteri egiziano.”