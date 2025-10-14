A Petacciato, un sub di 50 anni, appassionato di pesca subacquea e sport, è stato ritrovato morto in mare.

Un pomeriggio di mare si è trasformato in tragedia lungo la costa di Petacciato, dove un sub di 50 anni è stato trovato morto in acqua. Il dramma ha scosso la comunità locale, che piange la scomparsa di un uomo noto non solo per la sua passione per le immersioni, ma anche per il ruolo attivo nello sport e nella vita sociale di Montenero di Bisaccia.

Petacciato, tragedia in mare: sub 50enne trovato morto

Nel primo pomeriggio di oggi, la tranquillità del litorale di Petacciato è stata spezzata da una tragedia. Un sub cinquantenne, residente a Montenero di Bisaccia, è stato avvistato immobile in mare da alcune persone che, intorno alle 13, hanno immediatamente dato l’allarme.

Sul posto sono intervenute due unità navali della Capitaneria di Porto di Termoli e personale via terra, che ha recuperato l’uomo già privo di sensi. I soccorritori hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione in attesa dell’arrivo del 118 Molise, ma ogni sforzo si è rivelato inutile. I medici, giunti poco dopo, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

La Guardia Costiera, coordinata dal comandante Giuseppe Panico, ha informato il magistrato di turno, che ha disposto una ricognizione cadaverica per chiarire le cause del decesso.

Petacciato, tragedia in mare: chi era il sub trovato morto in acqua

La vittima è stata identificata come Lucio D’Ascenzo, 50 anni, autista comunale e presidente della Podistica Montenero, associazione che riunisce i corridori del paese. Grande appassionato di sport e pesca subacquea, D’Ascenzo era un volto noto nella comunità: amava condividere sui social le sue imprese sportive e le immersioni lungo la costa.