Angelo Valente, morto a 51 anni l’allenatore dei vip. Il cordoglio di Elisabetta Canalis

La morte di Angelo Valente rappresenta una perdita profonda non solo per il mondo della kickboxing, ma per tutti coloro che lo hanno conosciuto come maestro, allenatore e amico. Quattro volte campione del mondo, Valente ha trasformato la propria passione in una carriera capace di unire sport, disciplina e insegnamento, diventando un punto di riferimento per atleti, vip e giovani aspiranti campioni.

Tanti i messaggi di cordoglio, tra cui quello di Elisabetta Canalis.

Angelo Valente, leggenda di kickboxing e punto di riferimento per i vip

Si è spento a 51 anni Angelo Valente, campione di kickboxing e allenatore di fama, noto per aver seguito numerosi volti del mondo dello spettacolo e dello sport. Nato a Milano il 15 dicembre 1973, Valente ha conquistato per ben quattro volte il titolo mondiale di kickboxing, accumulando anche numerosi trofei nazionali in discipline come Savate e Full Contact.

Dopo la carriera agonistica, ha trasformato la sua passione in un vero e proprio punto di riferimento: la sua palestra, Kick & Punch, situata a Milano, è diventata un luogo d’incontro per atleti, vip e appassionati, dove la preparazione tecnica si univa a valori di disciplina e dedizione.

Tra i suoi allievi più celebri figurano Elisabetta Canalis, Sfera Ebbasta, Taylor Mega, Paolo Maldini, Christian Vieri e il comico Andrea Pucci.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑨𝒏𝒈𝒆𝒍𝒐 𝑽𝒂𝒍𝒆𝒏𝒕𝒆 (@kickandpunch)

Angelo Valente lottava dal 2015 contro una grave malattia, affrontandola con coraggio e dignità fino alla fine.

Canalis lo ricorda così: “Questa è dura amico mio. Rileggo i tuoi messaggi e guardo i nostri video mentre piango e rido allo stesso tempo. Posso solo dirti grazie per quello che hai fatto per me, per quello che mi hai insegnato e per il coraggio che mi hai dato. Mi mancherai tantissimo Angelo”.

La scomparsa di Valente ha suscitato un’ondata di affetto sui social, con messaggi toccanti da parte di chi lo ha conosciuto da vicino. Taylor Mega lo ha definito “una delle persone più buone, vere e ispiranti che io abbia mai incontrato”, aggiungendo: “Non so se ti ho mai detto quanto ti volevo bene e quello che rappresentavi per me, spero ti arrivi ovunque tu sia”.

Sfera Ebbasta lo ha salutato con un semplice, ma sentito, “Riposa in pace Angelino”. Anche il Comune di Rozzano ha espresso il proprio cordoglio: il sindaco Mattia Ferretti ha ricordato Valente come “un campione dentro e fuori dal ring, una persona che ha saputo trasmettere i valori autentici dello sport con passione e generosità”, sottolineando come la sua eredità continuerà attraverso le numerose persone che ha formato e ispirato durante la sua carriera straordinaria.