Tragedia ieri, lunedì 13 ottobre, in Cina, dove un uomo di 31 anni è morto carbonizzato dopo che la sua auto ha preso fuoco a seguito di un terribile incidente. Ecco cosa è successo.

Dramma in Cina: auto elettrica si schianta e prende fuoco

A Chengdu, in Cina, ieri, lunedì 13 ottobre 2025, intorno alle ore 3.25 del mattino, c’è stato un terribile incidente stradale.

Coinvolta un’auto elettrica, per l’esattezza una Xiaomi SU7 Ultra, ovvero una berlina elettrica di fascia alta la quale, dopo l’impatto contro lo spartitraffico, ha preso fuoco.

Dramma in Cina, auto elettrica si schianta e prende fuoco: morto carbonizzato un 31enne

Come detto, ieri in Cina c’è stato un terribile incidente stradale, con un’auto elettrica che, dopo essersi schiantata contro lo spartitraffico, ha preso fuoco. All’interno della vettura c’era un uomo di 31 anni, che è morto carbonizzato. I passanti hanno cercato di aiutarlo ma è stato tutto inutile, poiché le maniglie elettriche a scomparsa hanno smesso di funzionare, impedendo di aprire le portiere. Dopo lo spegnimento dell’incendio, i soccorritori hanno dovuto utilizzare una sega elettrica per riuscire a tirare fuori il corpo senza vita del 31enne. A bordo della Xiaomi SU7 Ultra non c’erano altre persone.