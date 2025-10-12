Un grave incidente stradale ha scosso il Cilento, lungo la statale 517 “Variante Bussentina”, tra Sanza e Caselle in Pittari. Lo scontro, che ha coinvolto due motociclette di grossa cilindrata e un’automobile, ha provocato un bilancio drammatico di morti e feriti.

Tragico incidente moto-auto sulla Variante Bussentina: il triste bilancio di morti e feriti

Il grave incidente stradale ha avuto luogo lungo la statale 517, nota come Variante Bussentina, in provincia di Salerno, causando la morte di due persone e il ferimento di una terza. Lo schianto ha coinvolto due motociclette di grossa cilindrata e un’auto, provocando la tragedia.

Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto è avvenuto quando la moto su cui viaggiavano le vittime si è scontrata frontalmente con un’autovettura, rimanendo coinvolta anche un’altra motocicletta. La coppia a bordo della prima moto è stata sbalzata violentemente contro un muretto ai lati della carreggiata a causa della forza dell’urto.

Tragico incidente moto-auto sulla Variante Bussentina: chi erano le vittime

A perdere la vita sono stati Saverio Spina, 65 anni, noto nel mondo dei motociclisti con il soprannome di “Angelone” per la sua corporatura imponente, e la compagna Antonietta Aluotto, 57 anni. Entrambi originari di Monte San Giacomo, sono deceduti sul colpo o pochi minuti dopo l’incidente, prima dell’arrivo dei soccorsi.

Il conducente dell’auto è rimasto illeso, mentre il terzo motociclista, un 45enne residente a Cava de’ Tirreni, è stato trasportato in eliambulanza in ospedale in condizioni gravi.