La Statale Adriatica torna al centro dell’attenzione per un grave incidente che ha sconvolto la mattinata di oggi, sabato 11 ottobre. Lo scontro frontale tra due veicoli ha provocato un bilancio drammatico. La tragedia ha colpito la comunità locale e richiama l’urgenza di maggiore prudenza e attenzione alla sicurezza stradale.

Incidente frontale tra Ferrara e Argenta: Statale Adriatica chiusa

Un violento scontro ha coinvolto due veicoli sulla statale Adriatica, tra Ferrara e Argenta, al chilometro 92, nei pressi dell’agriturismo “La Sapienza” e dello svincolo per Monestirolo. L’incidente, avvenuto intorno alle 7.30, ha riguardato una Fiat Panda nera guidata da una donna e una Ford nera con quattro giovani a bordo.

L’urto è stato così intenso da ribaltare la Panda e provocare danni ingenti ad entrambe le auto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti rapidamente il 118 con ambulanze, automedica ed elicottero, Polizia locale e vigili del fuoco di Portomaggiore, mentre la carreggiata è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni, con deviazioni attivate verso gli svincoli di Montesanto e San Nicolò.

Incidente frontale tra Ferrara e Argenta: bilancio drammatico

L’impatto ha avuto conseguenze tragiche: la donna alla guida della Panda e due dei giovani presenti nella Ford sono deceduti sul colpo, mentre gli altri due occupanti del secondo veicolo hanno riportato ferite lievi e non sarebbero in pericolo di vita.

Le autorità stanno ancora ricostruendo la dinamica dell’incidente e, dopo i rilievi stradali, sarà possibile liberare la carreggiata e ripristinare il traffico. L’episodio ha segnato un sabato mattina drammatico per la zona, suscitando grande apprensione tra la comunità locale.