Gli incidenti che coinvolgono mezzi agricoli possono avere conseguenze immediatamente drammatiche, soprattutto quando si verificano su strade extraurbane dove trattori e camion condividono carreggiate strette. Il caso di Piobesi Torinese ne è un esempio tragico: uno schianto fatale tra un trattore e un camion si è verificato nel pomeriggio di oggi.

Tragico incidente agricolo a Piobesi Torinese: indagini in corso

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 di Azienda Zero e i vigili del fuoco dei distaccamenti di Torino Lingotto e Carmagnola. Le operazioni di soccorso non hanno potuto salvare l’uomo. Per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro, le forze dell’ordine – tra cui i carabinieri della compagnia di Moncalieri e della stazione di Vinovo – hanno avviato le indagini, mentre la polizia locale si è occupata della gestione della viabilità nella zona interessata.

Grave schianto trattore-camion: incidente sul lavoro dal tragico epilogo

L’uomo, un agricoltore di 73 anni residente nella zona, stava percorrendo via del Mare a bordo del suo trattore in direzione Carignano, quando il mezzo è stato tamponato da un camion che trasportava un container da cantiere. L’urto è stato talmente violento da far ribaltare il trattore in un fosso sul lato destro della carreggiata, schiacciando il conducente e provocandone la morte sul colpo.