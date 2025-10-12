Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di sabato 11 ottobre a Frosinone, lungo la Strada Regionale 156 dei Monti Lepini, nei pressi dell’ex stabilimento Permaflex e del casello autostradale A1. Un pedone è stato travolto da un suv dei Vigili del Fuoco. Sono in corso le indagini.

Travolto da un suv dei Vigili del Fuoco sulla Monti Lepini: drammatico epilogo per un uomo

Nella serata di sabato 11 ottobre, un grave investimento si è verificato lungo la Strada Regionale 156 dei Monti Lepini a Frosinone, nei pressi dell’ex stabilimento Permaflex e del casello autostradale A1.

Un pedone è stato travolto da un fuoristrada dei Vigili del Fuoco che stava rientrando al distaccamento di Cassino. L’impatto è stato violento, tanto che il veicolo ha riportato danni significativi e la vittima è stata sbalzata per diversi metri.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorritori del 118 e le forze dell’ordine, che hanno tentato di prestare assistenza e hanno avviato i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente.

Travolto da un suv dei Vigili del Fuoco sulla Monti Lepini: chi era la vittima

La persona coinvolta nell’investimento è stata identificata come Mario Grasso, 59 anni, originario di Roma e residente a Frosinone. Nonostante l’immediato intervento dei soccorritori, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. La comunità locale è rimasta profondamente colpita dalla tragedia, mentre le autorità continuano le indagini per stabilire le circostanze esatte dell’incidente.