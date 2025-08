Il dramma in provincia di Reggio Calabria, la coppia si trovava a bordo di un'utilitaria. Che cosa è successo e come sono intervenuti i soccorsi

Si trovavano a bordo della loro utilitaria quando si sono ritrovati vittime di un drammatico incidente. La tragedia si è consumata sulla strada provinciale Est a San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria, nella serata di sabato 2 agosto. Le vittime sono due coniugi, marito e moglie, estratti dalle lamiere grazie al non facile lavoro dei vigili del fuoco e deceduti, dopo il trasporto in condizioni critiche, in ospedale.

La ricostruzione dei fatti.

Dramma sulla provinciale: morti marito e moglie in un violento schianto

Lo schianto è avvenuto tra due vettura, una delle quali occupata dalle due vittime e l’altra da una sola persona, trasportata in ospedale in codice rosso. Un impatto frontale violentissimo, avvenuto intorno alle 21.50, e a seguito del quale i due veicoli si sono trasformati in un cumulo di lamiere: all’interno dell’utilitaria sono rimasti, in condizioni critiche, marito e moglie, soccorsi dai vigili del fuoco di Reggio Calabria che li hanno estratti dalle lamiere.

Trasportati all’ospedale di Polistena sono in seguito deceduti. Per consentire ai soccorritori di operare la strada è stata chiusa in via temporanea. Le forze dell’ordine (sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Ferdinando e una pattuglia della polizia del commissariato di Gioia Tauro) hanno effettuato i dovuti rilievi a seguito del quale il tratto stradale è stato riaperto. Si lavora per ricostruire con esattezza la dinamica e accertare eventuali responsabilità.