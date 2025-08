Terribile incidente nel Barese: ciclisti travolti e uccisi, indagini in corso

Tragico scontro sulla provinciale 231 a Terlizzi: tre ciclisti investiti da un’auto, conducente ferito e accertamenti in corso.

Un drammatico incidente ha scosso il territorio del Barese questa mattina: tre ciclisti sono stati travolti e uccisi da un’auto in un tragico scontro sulle strade locali. Il conducente del veicolo, ferito nell’impatto, è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale. Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio delle autorità.

Questa mattina, intorno alle 8:30, un grave incidente ha coinvolto un gruppo di ciclisti sulla strada provinciale 231, in direzione sud, nel territorio di Terlizzi, in provincia di Bari. Tre di loro sono stati investiti mortalmente da un’automobile di grossa cilindrata, una Lancia Delta, che ha perso il controllo per motivi ancora da accertare.

Dopo l’impatto, il veicolo è finito contro il guardrail. I ciclisti facevano parte del Ciclo Avis di Andria e stavano pedalando sul margine della carreggiata. Purtroppo, per le vittime non c’è stato nulla da fare, nonostante l’intervento tempestivo del personale sanitario. Due ciclisti del gruppo di cinque coinvolti sono riusciti a evitare l’impatto.

Conducente ferito e indagini in corso: la provinciale 231 chiusa per i rilievi

Il guidatore dell’auto, rimasto ferito nell’incidente, ha chiamato i soccorsi ed è stato trasportato al Policlinico di Bari per le cure del caso. Sul luogo dello scontro sono intervenuti i carabinieri, il personale del 118 e gli agenti delle polizie locali di Terlizzi e Ruvo di Puglia, che stanno conducendo le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

La provinciale 231 è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere i rilievi e garantire la sicurezza dell’area.