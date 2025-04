Un grave incidente ha avuto luogo nella notte sulla ex Gvt di Trieste, coinvolgendo due motociclisti. Le autorità sono intervenute prontamente sul posto per accertare la dinamica dello scontro. Proseguono le verifiche e gli aggiornamenti da parte degli inquirenti.

Un secondo incidente nella notte a Trieste

Notte drammatica sulle strade di Trieste tra mercoledì 23 e giovedì 24 aprile.

Due distinti incidenti stradali hanno coinvolto motociclisti, uno lungo la Grande Viabilità e l’altro in via Salata.

Nel secondo sinistro, avvenuto in via Salata, il conducente avrebbe attraversato la galleria Montebello a velocità elevata, perdendo poi il controllo all’uscita, in prossimità di una curva. La moto è finita contro la pensilina di una fermata dell’autobus. Il motociclista ha riportato diverse lesioni, tra cui una frattura a una gamba e un lieve trauma cranico, ma le sue condizioni non risulterebbero gravi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli operatori sanitari del 118 e la polizia locale, che ha effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Notte di paura a Trieste: due motociclisti coinvolti in un drammatico incidente

Il tragico incidente è avvenuto nelle prime ore del mattino, tra le 2 e le 3, lungo la ex Grande Viabilità Triestina. Secondo quanto riferito da TriestePrima, lo scontro è stato fatale per uno dei conducenti, deceduto sul posto nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi.

Secondo le prime informazioni, ancora in attesa di conferma ufficiale, si tratterebbe di un 46enne originario di Napoli e residente a Bologna. Il secondo coinvolto, un 28enne anch’egli di origine partenopea ma domiciliato in Emilia-Romagna, è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Cattinara, riportando un trauma alla spalla.

Sul luogo sono intervenuti il personale sanitario del 118, la Polizia Locale e altre forze dell’ordine, che hanno immediatamente avviato le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area. Sono tuttora in corso le indagini per accertare la dinamica esatta dell’impatto, anche grazie alle testimonianze raccolte e ai rilievi effettuati dagli agenti.