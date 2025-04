Trovata morta dal marito sotto il letto contenitore: tragico incidente domestico

Un’intera comunità è in lutto per la tragica scomparsa di Maria Vittoria “Chicca” Ienca, figura storica della città e persona molto amata. La sua morte, avvenuta in circostanze drammatiche – trovata sotto il letto contenitore – ha lasciato un vuoto incolmabile tra gli abitanti di Alassio, che la ricordano con affetto per la sua dedizione alla città e ai suoi concittadini.

Trovata morta dal marito sotto il letto contenitore

Ad Alassio, la comunità piange la prematura e tragica scomparsa di Maria Vittoria Ienca, una figura amata e storica della città. Ex consigliera comunale con delega alla Cultura, aveva 62 anni ed era ben conosciuta sia per la sua attività commerciale, come titolare di Pietro Briozzo Arredamenti, sia per il suo impegno politico locale.

La sua morte, avvenuta in circostanze drammatiche, ha sconvolto la cittadina ligure, dove era considerata un punto di riferimento per la sua dedizione e il suo spirito di comunità.

Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe deceduta a causa di un tragico incidente domestico. Il marito l’avrebbe trovata intrappolata sotto la parte mobile di un letto contenitore, con le aste di sostegno che si sarebbero improvvisamente rotte.

L’allarme è stato lanciato alle 4:20 di oggi, martedì 22 aprile. A chiamare i soccorsi è stato proprio il marito di Ienca, ma il personale del 118, al suo arrivo, non è riuscito a salvarle la vita: troppo gravi le ferite riportate.

Le forze dell’ordine indagano per chiarire la dinamica dell’incidente. Ienca lascia il marito, due figlie e il fratello Massimo, segretario generale della Sampdoria. I suoi funerali si terranno giovedì 24 aprile alle 15 presso la chiesa di Alassio, con la sepoltura al Tempio Crematorio di Bra.