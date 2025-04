Weekend di Pasqua da bollino nero, sono tantissime le persone che si sono messe alla guida per raggiungere le famiglie per Pasqua. Questa mattina terribile incidente sull’A1 in direzione Sud, oltre 9 chilometri di cosa. La situazione aggiornata.

Vigilia di Pasqua da bollino nero: spaventoso incidente con code chilometriche sull’A1

Mattinata davvero difficile per chi viaggiava sull’A1 in direzione Sud. Intorno alle ore 9.45 c’è stato infatti un incidente tra il bivio Diramazione Roma-Sud e Valmontone al km 585. Il sinistro ha coinvolto ben 5 auto e congestionato il traffico, le code sono state di 9 chilometri. Le code hanno iniziato a migliorare solamente un’ora dopo.

Incidente sull’A1: l’intervento dei soccorsi

Dopo l‘incidente che ha coinvolto 5 auto sull’A1 in direzione Sud sono intervenuti subito i soccorsi e le pattuglie della polizia al fine di effettuare i rilievi per determinare l’esatta dinamica dell’incidente. Dallo scontro non risultano fortunatamente né vittime né feriti gravi. Al momento il traffico è tornato a scorrere normalmente, da oggi pomeriggio inoltre l’esodo pasquale entra in una fase più tranquilla rispetto ai giorni precedenti da bollino nero.