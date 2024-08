La Grecia è stata colpita nei giorni scorsi da diversi incendi che, ancora oggi, continuano a destare preoccupazione. Un cadavere è stato scoperto oggi, martedì 13 agosto, in una fabbrica distrutta dalle fiamme a Patima Halandriou, uno dei comuni dell’Attica evacuati. Oggi è previsto l’arrivo di aiuti dall’Italia e da altri Paesi Ue.

Incendi in Grecia, scoperto un cadavere in una fabbrica distrutta dalle fiamme

A Patima Halandriou, in una fabbrica distrutta da uno dei violenti incendi che infuriano da domenica nella periferia nordorientale di Atene, è stato scoperto un cadavere: il corpo è probabilmente di una donna sui 60 anni. I vigili del fuoco continuano a combattere le fiamme, che a causa dei forti venti, raggiungono un’altezza di 25 metri e formano un fronte di circa 30 chilometri. Per mettere in salvo la popolazione, le autorità hanno ordinato l’evacuazione di massa in 11 tra città e villaggi della regione dell’Attica. Anche due ospedali sono stati evacuati in mattinata e, al momento, gli sfollati sono circa settemila. Due mezzi dei vigili del fuoco sono stati travolti dalle fiamme e un pompiere è rimasto gravemente ustionato. Gravi disagi anche per il turismo.

In arrivo aiuti dall’Italia e dall’Ue

Nella giornata di oggi è previsto l’arrivo di aiuti da parte di alcuni Paesi Ue: tramite il meccanismo di protezione civile Ue, sono stati mobilitati in Grecia due Canadair dall’Italia, un elicottero dalla Francia e due squadre antincendio dalla Romania e dalla Repubblica Ceca. Secondo quanto riferisce Bruxelles, oltre 540 vigili del fuoco da 12 Paesi sono stati posizionati, in modo strategico, in luoghi chiave in Europa (Francia, Grecia, Portogallo e Spagna) pronti ad aiutare i vigili del fuoco locali.

