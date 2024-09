Gregoraci potrebbe aver terminato la sua relazione con Fratini. Potrebbe esserci una possibilità che lei riallacci i rapporti con Briatore, come suggeriscono alcuni indizi.

Circolano voci su una possibile fine della relazione tra l'attrice televisiva Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini. Queste supposizioni sono sostenute dal fatto che Fratini non appare più nei post social di Gregoraci e dal ritorno di una certa vicinanza con il suo ex marito, Flavio Briatore. Questo è accentuato dall'introduzione di una sezione chiamata "I Briatoraci" nel suo show "Questione Di Stile", realizzata con Briatore. Nonostante Gregoraci avesse una relazione stabile con Fratini per un paio d'anni, le recenti voci suggeriscono un possibile ritorno con Briatore. Tuttavia, queste sono ancora speculazioni e si attende un annuncio ufficiale.

Si parla da un po’ di tempo di una possibile fine della relazione tra l’attrice televisiva Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini. Sul web, sono apparsi vari pettegolezzi che suggeriscono un riavvicinamento tra Elisabetta e il suo ex marito, Flavio Briatore. Cerchiamo di comprendere meglio le ragioni di queste voci e cosa sta accadendo attualmente nella vita di Elisabetta. I fedeli fan di Elisabetta Gregoraci si chiedono, nelle ultime ore, se la loro amata è ancora in relazione con Fratini. Ciò è dovuto al fatto che da alcuni giorni, non si vede più il giovane imprenditore nei post social dell’attrice televisiva. Aggiungendo l’olio sul fuoco, è stata una voce rilasciata dal portale web Dagospia che suggerisce un riavvicinamento di Gregoraci a Briatore, il suo ex marito. Alcuni ritengono che il problema con Fratini potrebbe essere legato a un riaccendersi dell’amore tra Elisabetta e Flavio. Queste supposizioni sembrano plausibili soprattutto per il fatto che recentemente, nel suo show “Questione Di Stile”, ha introdotto una nuova sezione chiamata “I Briatoraci” insieme a suo ex marito. Questo evento, secondo alcuni intenditori di gossip, sarebbe stato la molla che ha innescato la separazione tra Elisabetta e Giulio. Nel primo episodio di questa sezione, Elisabetta e Flavio avrebbero discusso su come si sono incontrati e sul loro matrimonio di oltre dieci anni che si è concluso nel 2017. Dopo l’episodio, i due hanno comunque mantenuto una relazione, soprattutto per il beneficio del loro figlio Nathan Falco. Gregoraci e Briatore, infatti, vivono ancora vicini e trascorrono spesso le vacanze insieme per mantenere la stabilità familiare.

Nonostante le apparenze, sia lui che lei sembravano essersi ripresi dopo la fine della loro relazione. Da un paio d’anni, lei aveva stabilito un rapporto solido con Giulio Fratini. Tuttavia, secondo le ultime supposizioni e pettegolezzi online, pare che la loro storia sia giunta al capolinea e che lei possa essere ritornata con l’ex. Tuttavia, per ora, queste non sono altro che speculazioni. Pertanto, non ci resta che attendere un annuncio ufficiale o una rettifica direttamente dai protagonisti!