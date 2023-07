Greta Thunberg condannata in Svezia, ma non sconterà la pena in carcere

Greta Thunberg sanzionata per aver bloccato il porto di Malmo in Svezia: ecco la condanna ufficiale del Tribunale.

Greta Thunberg è stata condannata dal Tribunale di Malmo, in Svezia, ma dovrà solo saldare una sanzione pecuniaria di poco più di 200 euro.

Greta Thunberg condannata dal Tribunale svedese

Greta Thunberg è stata condannata dal Tribunale di Malmo, in Svezia, per aver disobbedito alla polizia durante una manifestazione di protesta per il clima avvenuto proprio nel Paese scandinavo.

La giovane attivista però ha evitato il carcere: infatti, il giudice l’ha dichiarata colpevole, ma le ha inflitto solo una sanzione pecuniaria. La ventenne dovrà pagare una multa di 2.500 corone svedesi, che ammontano circa a 216 euro.

Il motivo dell’incriminazione e la risposta di Greta Thunberg

Il processo a Greta Thunberg era scattato dopo il fermo di polizia, disposto dalle forze dell’ordine locali, durante una manifestazione non autorizzata avvenuta nel giugno scorso. Dopo aver rifiutato di spostarsi, Greta Thunberg era stata portata via di peso con gli altri e accusata di non aver obbedito agli ordini degli agenti. In Svezia questo crimine può costare fino a sei mesi di prigione, ma spesso si risolve con una multa come è accaduto con lei.

Greta Thunberg in aula ha ammesso i fatti, ma ha negato che fosse un crimine, in quanto «le mie azioni sono giustificabili» ha detto al giudice. Ha poi aggiunto: