Gruppo Gattinoni: fatturato 2023 vola a +40%, aumenta marginalità

Milano, 12 apr. (askanews) – Con la voglia di vacanze post pandemia degli italiani cresce nel 2023 anche il gruppo Gattinoni, che ha chiuso il progetto di Bilancio con un fatturato pari a 687 milioni di euro, in crescita di quasi il 40% rispetto al 2022 e dell’8% rispetto alle stime. Il valore gestito dei contratti commerciali è salito a oltre 1,6 miliardi di euro, +36% rispetto al 2022. Migliora anche la capacità del gruppo di generare profitti: l’Ebitda chiude a oltre 14 milioni di euro, +40% sulla stima di inizio anno. E con previsioni di crescita del fatturato per il 2024 del 12%.

Tra le chiavi del successo dell’azienda, la forza del proprio network e la multicanalità. “Il gruppo Gattinoni ha compiuto 40 anni e io ho festeggiato dicendo 40 + 1, perché? Perché il mondo dopo il covid è cambiato molto – spiega Franco Gattinoni, fondatore e presidente del gruppo Noi abbiamo fatto dei grandi investimenti, abbiamo bei progetti per i prossimi anni e quindi mi piace vederla come una startup con 40 anni di esperienza”. “Il gruppo Gattinoni – prosegue – lavora nel travel, nel business travel e negli eventi. E’ un’azienda unica, un brand unico. Ma fa molta focalizzazione e investimenti su ogni singola area di business. Investimenti tecnologici ma anche soprattutto sulle persone, quindi mette la giusta attenzione alle singole aree di business. Lo abbiamo anche dimostrato oggi nella nuova riorganizzazione aziendale”.

“Le prospettive sono di continuare a crescere – osserva Gattinoni – Sicuramente non potremo crescere con i numeri importanti con cui siamo cresciuti quest’anno. Lavoreremo molto più sull’organizzazione e anche sulla marginalità. Credo che ci sia spazio per migliorare sui risultati e sull’Ebitda, che comunque già quello di quest’anno è stato più che soddisfacente”.

Tra le chiavi del successo dell’azienda, la forza del proprio network e la multicanalità. Lo spiega Sergio Testi, direttore generale: “Il gruppo Gattinoni ha sempre guardato all’innovazione e anche su questo ha portato risultati importanti. Oggi non abbiamo un solo canale di vendita, le agenzie di viaggio generali. Abbiamo tre modalità di agenzie di viaggio: proprietà, associati e affiliati e un canale di consulenti di viaggio che oggi ha sicuramente successo ed è diventata una nuova alternativa per cliente. La forza di questo gruppo – aggiunge – e di conseguenza dell’imprenditore è la capacità di diversificare, di avere più settori, di coprire più settori, sviluppare in più aree, sicuramente ha permesso a questa azienda di riuscire sempre a fare risultati sopra le previsioni. Quest’anno tutte le aree hanno performato bene e la nostra azienda che è presente in quelle aree di ha potuto fare meglio ancora”.

Obiettivo confermato del gruppo Gattinoni è di raggiungere il miliardo di euro di fatturato nel 2026.