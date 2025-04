Un guasto che ha bloccato la circolazione

Nel pomeriggio di ieri, un guasto tecnico ha colpito la rete ferroviaria a Treviglio, generando notevoli disagi per i pendolari che si spostano da Milano verso est e nord. Il problema si è manifestato tra le stazioni di Pioltello Limito e Treviglio, situate nell’area di Melzo, creando un effetto domino che ha rallentato la circolazione dei treni per diverse ore.

Trenord, la compagnia ferroviaria che gestisce il servizio, ha immediatamente comunicato ai viaggiatori la possibilità di ritardi fino a 60 minuti, in particolare sulla Linea S5 della Brianza e sulle direttrici verso Bergamo e Brescia. I pendolari, già abituati a una routine di viaggio stressante, hanno dovuto affrontare ulteriori complicazioni, con treni affollati e attese prolungate.

Le conseguenze per i pendolari

I ritardi hanno avuto un impatto significativo sulla vita quotidiana dei pendolari, molti dei quali si sono trovati costretti a cercare alternative per raggiungere le loro destinazioni. Le stazioni ferroviarie, già affollate di per sé, hanno visto un incremento del numero di viaggiatori in attesa, generando confusione e frustrazione. Le segnalazioni sui social media non sono mancate, con molti utenti che hanno espresso il loro disappunto per la situazione.

Il problema, sebbene risolto nel tardo pomeriggio, ha lasciato strascichi, con ritardi che si sono protratti anche dopo la ripresa della circolazione regolare. I pendolari hanno dovuto affrontare un viaggio di ritorno più lungo e stressante, aggravato dalla mancanza di informazioni tempestive e chiare da parte della compagnia ferroviaria.

Le misure adottate da Trenord

In risposta ai disagi causati dal guasto, Trenord ha attivato un servizio di assistenza per i viaggiatori, cercando di fornire informazioni aggiornate e supporto a chi si trovava in difficoltà. La compagnia ha anche promesso di indagare sulle cause del guasto per evitare che simili situazioni si ripetano in futuro. Tuttavia, la fiducia dei pendolari è stata messa a dura prova, e molti si chiedono se il servizio ferroviario lombardo sia in grado di garantire la puntualità e l’affidabilità necessarie per un trasporto pubblico efficiente.