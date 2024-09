Guè Pequeno, ha risposto alle polemiche che coinvolgono Fedez, Tony e Selvaggia.

Il rapper Guè Pequeno si è recentemente espresso sulla polemica tra Fedez, Tony Effe e Selvaggia Lucarelli, scherzando con Lucarelli a riguardo su un post polemico. Nei confronti di Fedez, Guè Pequeno ha precedentemente affermato di non apprezzare particolarmente la sua musica ma di rispettare il suo successo e le sue abilità come personalità e intrattenitore. Sulle polemiche riguardanti i Ferragnez, Guè Pequeno ha sostenuto di aver fatto una osservazione sarcastica in un live, ma ha criticato l'eccessiva severità delle reazioni.

Guè Pequeno appartiene all’elenco degli artisti che in passato non hanno sempre trovato un terreno comune con Fedez, lanciando punzecchiature più o meno taglienti al suo indirizzo. Fino ad oggi, il rapper Guè Pequeno si era tenuto al di fuori della polemica tra Fedez, Tony Effe e Selvaggia Lucarelli. Tuttavia, recentemente ha deciso di esprimersi: ha messo un “mi piace” al post polemico di Selvaggia e ha commentato in tono scherzoso: “Ti mettiamo sotto contratto immediatamente!”. La giornalista ha risposto entrando nel personaggio del rapper: “Sei un grande, fratello”. Ora le manca solo un nome d’arte, io suggerirei qualcosa come Baddy Selvy Savage.

Nel 2019, intervistato da Peter Gomez, Guè Pequeno ha citato Fedez e Chiara Ferragni. Riguardo a Fedez, il rapper ha detto: “Cosa penso di lui? Beh, ci vorrebbe un altro episodio per discuterne. A livello artistico, se devo dare un giudizio sulla sua musica, non è proprio di mio gusto, non è ‘il mio bicchiere di tè’, come si direbbe in Inghilterra. Tuttavia, ritengo che al momento la musica per lui sia un aspetto quasi periferico. Credo che sia una personalità, un entertainer molto abile, molto acuto, e che abbia cercato il successo con grande determinazione, raggiungendolo, a mio avviso, oltre le sue aspettative. È stato molto abile nelle sue mosse di gioco. Si tratta di quello che negli USA viene definito ‘power move’, una mossa di forza.”

Alcuni mesi indietro, l’artista di Chico ha fatto un’osservazione pungente riguardo ai Ferragnez in diretta, per poi fare una rettifica: “Anche se durante un live ho fatto un’osservazione sarcastica, non ho intenzione di essere severo. Ho affermato: “Vogliamo iniziare un dialogo per donare soldi in beneficenza, ma in realtà desideriamo metterli da parte per spenderli in un club di spogliarelliste”. La notizia era appena trapelata e stava facendo notizia. Non sono un ammiratore dei Ferragnez ma ritengo che ci sia stata eccessiva severità. Nel mio piccolo, dato che guadagno come una formichina in confronto a loro, ho ricevuto molto cattive critiche. Sono stato associato alla mafia. Durante il Capodanno, ho affrontato diverse complicazioni e ho perso una significativa somma di denaro a causa dell’intervento del Codacons”.