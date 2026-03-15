Guendalina Tavassi svela il provino per il Grande Fratello Gold e chiarisce i rumor sul GF Vip

Guendalina Tavassi rivela di essersi presentata a un provino estivo per il Grande Fratello Gold e precisa la sua assenza dal GF Vip, tra smentite e rapporti cordiali con gli autori

Negli ultimi giorni il nome di Guendalina Tavassi è tornato al centro dell’attenzione mediatica per un mix di indiscrezioni e precisazioni. Ospite del programma Storie al Bivio su Rai Due, la showgirl ha raccontato la propria versione dei fatti riguardo a un colloquio sostenuto con la produzione del reality. Il racconto di Guendalina mette ordine tra rumor circolati sul web e chiarisce cosa è realmente successo la scorsa estate con il progetto legato al famoso format.

La vicenda ha ripreso vigore anche sui social, dove l’ex gieffina conta oltre un milione di follower: da un lato le voci sulla sua partecipazione al GF Vip, dall’altro la sua conferma di aver fatto un provino per una versione diversa del programma, denominata Grande Fratello Gold. Le sue parole cercano di smontare malintesi e di puntualizzare il rapporto con la produzione e con Mediaset, evitando che le speculazioni prendano il sopravvento.

Il racconto del provino

Nell’intervista con Monica Setta Guendalina ha descritto l’incontro con gli autori: si è presentata in modo informale, senza aspettarsi una sessione di riprese, e ha trovato invece un ambiente già predisposto con telecamere e domande mirate. Ha spiegato di essere stata invitata a parlare del suo possibile ritorno in televisione e di aver accolto con entusiasmo l’ipotesi. Il termine All Star, così come lo hanno definito gli autori, stava a indicare un cast formato da volti noti delle passate edizioni; per Guendalina si è trattato di un semplice colloquio che però non ha poi avuto seguito concreto.

Come è andata davvero

Secondo la sua versione, dopo il provino iniziale c’è stata una fase di attesa in cui non è più stata ricontattata: i dialoghi con la produzione si sono interrotti e la possibile entrata nella casa non si è concretizzata. Guendalina ha aggiunto che sarebbe disposta a partecipare solo entrando dall’inizio della trasmissione e non a gara avviata, ribadendo una scelta di principio rispetto al modo in cui affrontare un reality. Nel racconto emergono anche aneddoti leggeri, come l’imbarazzo di presentarsi in tuta e senza trucco, per sottolineare il carattere spontaneo dell’iniziativa.

Il destino del progetto Grande Fratello Gold

Già nel marzo del 2026 era circolata l’idea di una versione speciale del format, annunciata da alcuni giornalisti come un Grande Fratello All Star pensato per celebrare i 25 anni del programma in Italia. Quel progetto, nella narrazione pubblica, si è evoluto fino a essere chiamato Grande Fratello Gold, una proposta che avrebbe riunito ex concorrenti in una cornice celebrativa. Tuttavia la produzione ha poi cambiato strategia e il piano è saltato: Mediaset ha ripiegato su alternative editoriali e, più tardi, ha puntato su un ritorno del format in versione nip o su uno spin-off Vip con un diverso cast.

Cosa è accaduto dopo

La rinuncia al progetto speciale ha generato confusione tra chi attendeva conferme ufficiali: la decisione dei vertici ha portato a una riorganizzazione dei palinsesti e alla scelta di soluzioni alternative. Per Guendalina ciò ha significato che l’ipotesi che la vedeva protagonista non si è materializzata per motivi produttivi, non per scelte personali o contrasti con l’emittente. I cambiamenti hanno coinvolto nomi e strategie, con risultati in termini di ascolti che non sempre hanno seguito le aspettative iniziali.

Rumori, smentite e orizzonti futuri

Oltre al dettaglio del provino, la Tavassi ha voluto chiarire alcune dicerie circolate nelle settimane precedenti: nessuna radiazione da Mediaset, nessuna minaccia agli autori, e un rapporto definito come «ottimo» con chi lavora dietro le quinte dei reality. Queste precisazioni servono a frenare il fenomeno delle fake news che spesso accompagnano i personaggi pubblici e a restituire un quadro più realistico della situazione.

Rapporto con autori e possibili sviluppi

La showgirl ha sottolineato il proprio affetto per gli autori e la disponibilità reciproca che c’è stata nel tempo: proprio per questo non esclude che, in futuro, un ritorno in una nuova edizione possa essere valutato dagli stessi professionisti. Tuttavia ha ribadito i suoi limiti pratici e le condizioni personali: la partecipazione deve partire dall’inizio del programma e non accettare ingressi a progetto già avviato. In conclusione, pur non essendo nel cast del GF Vip di questa edizione, rimane una possibilità per il futuro se le circostanze dovessero cambiare.

La vicenda, raccontata attraverso interviste e post social, è un esempio di come un singolo provino possa trasformarsi in un caso mediatico: da un colloquio estivo a un ciclo di gossip, fino alle precisazioni finali che ristabiliscono i fatti. Per ora Guendalina osserva l’evoluzione del programma da spettatrice e conserva la porta aperta per eventuali nuove chiamate.