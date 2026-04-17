Guerra, l’annuncio di Giorgia Meloni su Hormuz dopo il vertice dei volenterosi

La crisi nello Stretto di Hormuz è tornata al centro dell’attenzione internazionale per le sue implicazioni sulla sicurezza globale e sui traffici energetici. In questo contesto, Giorgia Meloni e gli altri principali leader europei si sono riuniti a Parigi per discutere possibili soluzioni condivise, con l’obiettivo di garantire la libertà di navigazione e favorire una stabilizzazione duratura della regione.

Diplomazia europea e sicurezza nello Stretto di Hormuz

La conferenza di Parigi ha rappresentato un momento di forte rilevanza politica e strategica per la gestione della crisi nello Stretto di Hormuz, considerato un punto nevralgico per gli equilibri internazionali e per la sicurezza dei traffici marittimi. La partecipazione congiunta di Giorgia Meloni, Emmanuel Macron, Keir Starmer e Friedrich Merz ha offerto un chiaro segnale di compattezza europea davanti a una situazione che si inserisce in un contesto internazionale già segnato da tensioni profonde.

Come sottolineato dalle fonti dell’Eliseo, “L’unità europea pare già solida ed è più che mai necessaria di fronte a rischi che dobbiamo fronteggiare collettivamente“. L’obiettivo condiviso è quello di elaborare una risposta comune capace di garantire la libertà di navigazione e di contribuire alla stabilizzazione dell’area, coinvolgendo non solo i partner europei, ma anche attori mediorientali, asiatici e latino-americani.

Nel corso dell’incontro è emersa con forza la necessità di riaprire il passaggio marittimo in modo rapido e senza restrizioni. Macron ha ribadito con fermezza “Chiediamo tutti la piena riapertura, immediata, incondizionata“, evidenziando come il ripristino del libero transito rappresenti una priorità assoluta per la comunità internazionale. Anche Starmer ha accolto favorevolmente i segnali provenienti da Teheran, pur mantenendo una linea prudente: “abbiamo bisogno di accertarci che questo accordo sia durevole e funzionale“. In questo scenario, la riapertura di Hormuz viene vista non soltanto come misura urgente per la sicurezza marittima, ma anche come passaggio fondamentale verso una possibile de-escalation del conflitto in Medio Oriente.

Guerra, l’annuncio di Giorgia Meloni su Hormuz dopo il vertice dei volenterosi

L’Italia ha riaffermato la propria disponibilità a svolgere un ruolo attivo nell’eventuale operazione internazionale di sicurezza nello Stretto, confermando la volontà di contribuire con mezzi navali, nel pieno rispetto delle procedure costituzionali e previa autorizzazione parlamentare. Giorgia Meloni ha chiarito che l’attenzione è concentrata soprattutto sulla presenza in mare, ritenuta essenziale sia per attività operative, come lo sminamento, sia per offrire garanzie concrete alle navi commerciali in transito. A questo proposito ha dichiarato: “una presenza navale internazionale a Hormuz può essere avviata soltanto quando vi sarà una cessazione delle ostilità“, specificando inoltre che la missione avrebbe una natura esclusivamente difensiva.

La premier ha inoltre ribadito il valore politico dell’iniziativa parigina, definendola “un’iniziativa estremamente importante” e sottolineando come la riapertura dello Stretto costituisca un elemento indispensabile per qualsiasi prospettiva di soluzione diplomatica della crisi.

Iran riapre lo Stretto di Hormuz fino alla fine della tregua con gli Stati Uniti

L’Iran ha deciso di consentire nuovamente il transito nello Stretto di Hormuz a tutte le imbarcazioni commerciali, incluse le petroliere, per l’intera durata della tregua con gli Stati Uniti, prevista fino al 21 aprile. La misura riguarda uno snodo cruciale per il commercio globale, da cui passa circa il 20% del petrolio mondiale, e si inserisce nel quadro di una temporanea de-escalation. Come dichiarato dal ministro degli Esteri Abbas Araghchi, “In linea con il cessate il fuoco in Libano, il passaggio per tutte le navi commerciali attraverso lo Stretto di Hormuz” è ora garantito lungo una rotta già coordinata dalle autorità marittime iraniane.

L’annuncio ha avuto effetti immediati sui mercati, contribuendo a una riduzione del prezzo del greggio, ed è stato accolto con favore da Donald Trump, che ha scritto: “L’Iran ha appena annunciato che lo Stretto d’Iran è completamente aperto e pronto per” la ripresa del “traffico”. Il presidente statunitense ha poi aggiunto che “L’Iran ha accettato di non chiudere mai più lo Stretto, che non sarà più usato come un’arma contro il mondo”, pur ribadendo che le misure di pressione resteranno attive: “Il blocco navale rimarrà pienamente in vigore nei confronti dell’Iran fino a quando le trattative con l’Iran non saranno completamente concluse”. Trump ha inoltre precisato che l’intesa non è collegata alla situazione tra Libano e Israele — “Questo accordo non è in alcun modo subordinato alla questione libanese” — e ha rivendicato il ruolo degli Stati Uniti nelle operazioni di sicurezza, affermando: “L’Iran con l’aiuto degli Usa ha rimosso, o sta rimuovendo, tutte le mine dal mare”. Non sono mancate infine critiche agli alleati della Nato, definita “una tigre di carta!”, mentre ha espresso apprezzamento per il sostegno ricevuto da Pakistan e Arabia Saudita.