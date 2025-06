Il conflitto a Gaza continua a destare profonde preoccupazioni a livello internazionale, con un’escalation di violenze che sta causando gravi sofferenze alla popolazione civile. In questo contesto, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto ribadire la sua ferma condanna degli attacchi, sottolineando l’urgenza di trovare una soluzione pacifica e duratura.

Mattarella affronta Gaza e Ucraina durante la visita ufficiale a Lussemburgo

Sergio Mattarella è tornato a esprimersi sulla crisi di Gaza e sul conflitto in Ucraina durante la sua visita di due giorni a Lussemburgo. Questa mattina, nel corso di colloqui con il primo ministro Luc Frieden e il presidente della Camera dei deputati Claude Wiseler, il presidente della Repubblica ha affrontato i temi cruciali delle tensioni internazionali.

“Nessuno vuole umiliare la Russia o sminuirne il ruolo. Ma la ricerca ostinata di una soluzione deve portare una pace vera, stabile, fondata sul diritto e la giustizia. Altrimenti non durerebbe”, ha sottolineato in merito al conflitto Russia-Ucraina.

Il Capo dello Stato ha aggiunto che Gaza e Ucraina non sono soltanto questioni fondamentali di politica internazionale, ma coinvolgono profondamente le nostre coscienze. Ha affermato che non è più accettabile tornare alla politica di potenza dei secoli passati, in cui le nazioni più grandi imponevano il loro dominio su quelle più piccole e meno forti. Ha evidenziato come quel modello appartenga al passato, mentre il futuro deve basarsi sulla collaborazione e la cooperazione internazionale, prendendo come esempio quanto realizzato dall’Unione Europea negli ultimi settant’anni.

Guerra Gaza, le dure parole del presidente Mattarella: “Situazione inaccettabile”

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato che l’Italia ha sempre mantenuto un rapporto di amicizia sia con i palestinesi che con Israele, ma ha sottolineato come la situazione attuale a Gaza sia da considerarsi inaccettabile.

“Occorre arrivare immediatamente a un cessate il fuoco e al rilascio, da parte di Hamas, di tutti gli ostaggi. La soluzione ‘due popoli, due Stati’ può sembrare irraggiungibile in questa situazione, ma è l’unica strada percorribile”.

Il Capo dello Stato ha sottolineato l’importanza di lavorare per delineare una prospettiva storica che permetta ai palestinesi di ottenere uno Stato proprio, superando sofferenze e rancori, garantendo al contempo la sicurezza di Israele. Ha evidenziato la necessità di una riflessione rapida, che coinvolga anche i paesi arabi, al fine di individuare una soluzione in grado di affrontare l’attuale grave situazione. Inoltre, durante i colloqui bilaterali, ha richiamato l’attenzione sulla necessità di adottare meccanismi decisionali più rapidi ed efficaci, avvertendo che senza un tale impegno l’Europa rischia di restare una semplice spettatrice di decisioni che saranno inevitabilmente prese da altri attori.