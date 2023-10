La situazione umanitaria a Gaza è ormai gravissima, con i raid che proseguono in maniera initerrotta dallo scorso 7 ottobre e che hanno avuto gravi conseguenze anche per la popolazione civile. Nelle ultime ore, gli USA avevano insistito perché Israele permettesse il passaggio di nuovi aiuti nella Striscia e qualcosa in questo senso è accaduto. Trentatrè nuovi camion sono, infatti, entrati a Gaza in poche ore passando dal valico di Rafah.

Camion di aiuti umanitari a Gaza: la situazione

A fornire la notizia è stato direttamente l‘Onu, attraverso l’Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari (Ocha): 33 camion di aiuti umanitari hanno attraversato il valico di Rafah in Egitto con destinazione Striscia di Gaza. Si tratta del maggior numero di camion che Gaza abbia visto dallo scorso 21 ottobre, quando il valico fu riaperto. Un aiuto per la popolazione palestinese, ma certamente numeri che non possono avere un impatto decisivo. “Serve una quantità molto maggiore di aiuti per evitare il peggioramento della terribile situazione umanitaria” – comunica l’Ocha, che ha anche aggiunto – “È necessario l’ingresso urgente di carburante per far funzionare le apparecchiature mediche negli ospedali, le strutture idriche e igienico-sanitarie”.