Guerra in Ucraina, Biden rafforza il supporto militare a Zelensky

Continua il sostegno degli Stati Uniti a Zelensky nella guerra in Ucraina: fornitura di armamenti da parte di Biden in arrivo

Il recente pacchetto di assistenza da 325 milioni di dollari rappresenta un importante sviluppo nella crescente cooperazione tra gli Stati Uniti e l’Ucraina nel contesto del conflitto in corso.

Guerra Ucraina: il sostegno militare di Biden

Il sostegno da parte degli Stati Uniti, comprende una vasta gamma di risorse militari di nuova generazione, tra cui sistemi avanzati di difesa anti-aerea, munizioni di alta precisione per l’artiglieria, sofisticati sistemi anti-carro e munizioni a grappolo altamente efficaci. Queste risorse militari sono progettate per potenziare significativamente la capacità dell’Ucraina di mantenere e rafforzare la sua posizione in questa guerra.

Il presidente Zelensky ha accolto con gratitudine questo sussidio militare, sottolineando quanto sia essenziale per le forze armate ucraine in questo momento cruciale.

Dalla Polonia, la necessità di rafforzare la propria forza armata

Dopo i suoi incontri negli Stati Uniti, il presidente ucraino ha preso la rotta verso il Canada per ulteriori discussioni diplomatiche. Nel frattempo, è stato avviato l’invio di armi in nome dell’accordo di fornitura d’armi precedentemente negoziato tra la Polonia e Kiev. Questa precisazione arriva in seguito alle dichiarazioni del primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki, il quale aveva precedentemente annunciato un temporaneo stop agli aiuti militari destinati all’Ucraina, motivando tale decisione con la necessità di rafforzare le forze armate polacche.