Guerra, ucciso da Israele il vicecapo dell’intelligence di Hamas

In uno dei raid ordinati da Israele nella Striscia di Gaza, è stato ucciso il vicecapo dell’intelligence di Hamas Shadi Barud. Era considerato come uno dei principali organizzatori dell’attacco dello scorso 7 ottobre.

Il vicecapo dell’intelligence di Hamas, Shadi Barud, è morto. È rimasto ucciso in un attacco aereo ordinato dall’esercito israeliano. Barud, braccio destro del capo politico dell’organizzazione terroristica Yahya Sinwar, è considerato da Israele uno dei responsabili della pianificazione dell’attentato dell’organizzazione avvenuto lo scorso 7 ottobre insieme – appunto – a Sinwar.

In merito all’uccisione del vicecapo dell’intelligence di Hamas, sul sito dell’Idf si legge: “Shadi Barud, vicecapo della direzione dell’intelligence di Hamas, è stato eliminato da un attacco aereo dell’IDF. Ha preso parte alla pianificazione del massacro del 7 ottobre e di innumerevoli altri attacchi mortali compiuti contro gli israeliani. Continueremo a colpire ed eliminare i leader e gli agenti di Hamas responsabili dei barbari attacchi”.

🔴Shadi Barud, Deputy Head of Hamas’ Intelligence Directorate has been eliminated by an IDF aerial strike.

He took part in the planning of the October 7 massacre and countless other deadly attacks carried out against Israelis.

We will continue to strike and eliminate Hamas…

— Israel Defense Forces (@IDF) October 26, 2023