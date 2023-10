Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha telefonato a Papa Francesco per denunciare la strage in corso a Gaza, definendola come un massacro.

Erdogan a colloquio con Papa Francesco sulla strage in corso a Gaza

«Gli attacchi israeliani contro Gaza hanno raggiunto il livello del massacro»: queste le parole usate dal presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, durante il colloquio avuto con Papa Francesco.

A rendere nota la telefonata tra il leader della Turchia e il Pontefice è stata la stessa presidenza di Ankara. Durante il colloquio – fanno sapere – Erdogan ha anche criticato la mancanza di indignazione da parte della comunità internazionale rispetto agli attacchi contro la Striscia.

L’attacco di Erdogan contro Israele e il sostegno alla Palestina

La telefonata al Papa è arrivata dopo che ieri, mercoledì 25 ottobre, Erdogan ha compiuto l’attacco verbale più pesante nei confronti di Israele dall’inizio del conflitto con Hamas, annunciando anche la cancellazione del suo viaggio in Israele.