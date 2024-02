Il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale Usa John Kirby lancia l’allarme e prova a spronare la Camera ad approvare la richiesta di inviare nuovi aiuti a Kiev. Per farlo utilizza la carta Avdiivka, la città dell’Ucraina che in questo momento è più a rischio di finire nelle mani dei russi.

Guerra Ucraina-Russia: la situazione critica di Avdiivka

“Sfortunatamente, stiamo ricevendo segnalazioni dagli ucraini secondo cui la situazione è critica, con i russi che continuano a premere sulle posizioni ucraine ogni singolo giorno. Avdiivka rischia di cadere sotto il controllo russo” – ha spiegato solo ieri Kirby e le ultime notizie che arrivano dalla prima linea ucraina vanno proprio in questo senso. Nuovi duri combattimenti si sono verificati infatti nella città e in tutta la regione di Donetsk: “All’interno della città si stanno svolgendo feroci battaglie. Le nostre truppe stanno utilizzando tutte le forze e i mezzi disponibili per frenare il nemico” – ha spiegato anche Oleksandr Tarnavskiy.

Guerra Ucraina-Russia: Kiev invia gli aiuti ad Avdiivka

Per ovviare a questa situazione estrema, Kiev ha inviato nelle scorse ore dei rinforzi alle truppe di Avdiivka: “Secondo la decisione presa, il previsto rafforzamento delle unità è in corso e le truppe stanno manovrando sugli assi minacciati. I difensori ucraini continuano a respingere il nemico che sta cercando di circondare Avdiivka, i soldati ucraini tengono duro” – annuncia l’esercito tramite social.