Breivik perde la causa contro Oslo: nessun trattamento disumano in carcere

Anders Behring Breivik, dopo aver ucciso 77 persone nel 2011, fa causa alla Norvegia per trattamento disumano in carcere

L’estremista di destra Anders Behring Breivik, 45 anni, che il 22 luglio del 2011 uccise 77 persone in un duplice attentato ad Oslo, ha perso la causa per trattamento disumano in carcere.

Anders Behring Breivik sta scontando una pena di 21 anni per aver ucciso 77 persone e ferito un centinaio, ma ha fatto causa alla Norvegia sostenendo che il regime di isolamento carcerario abbia violato i suoi diritti umani tanto da spingerlo al suicidio. Tuttavia, per un tribunale di Oslo non è così.

La giudice Birgitte Kolrud ha affermato:

«Breivik gode di buone condizioni fisiche carcerarie e, relativamente parlando, di grande libertà nella vita di tutti i giorni può in gran parte organizzare le sue giornate come desidera, nell’ambito previsto dal carcere. Studia e lavora ai suoi progetti politici. C’è stato un chiaro miglioramento delle condizioni di condanna e non c’è alcuna prova di danni permanenti dovuti alla pena»

Il processo è durato cinque giorni e si è svolto a gennaio nella palestre del carcere di Ringerike, dove il detenuto si era presentato in lacrime, depresso e dipendente dal Prozac.