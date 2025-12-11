Guerra in Ucraina: Trump annuncia possibili colloqui con Zelensky e i leader europei, raid notturni e proposta di pace aggiornata. Gli ultimi sviluppi.

La guerra in Ucraina continua a intensificarsi tra raid militari, manovre diplomatiche e nuovi accordi internazionali. Zelensky annuncia il rafforzamento delle forze aeree e l’avvio di ulteriori sanzioni contro la Russia, mentre Stati Uniti ed Europa parlano di incontri per discutere della ricostruzione del Paese. Gli attacchi con droni e missili evidenziano l’escalation sul territorio, mentre la diplomazia resta al centro delle mosse internazionali.

Zelensky annuncia il potenziamento della difesa ucraina e nuove sanzioni contro la Russia

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato attraverso Telegram che per oggi è prevista una riunione della Coalizione dei Volenterosi, un gruppo di oltre 30 Paesi che collaborano con l’Ucraina nel settore della sicurezza terrestre, aerea e marittima. “Ogni visita, ogni nostro negoziato ha sempre un risultato pratico, prima di tutto per la nostra difesa, per la nostra stabilità“, ha sottolineato Zelensky, anticipando che la giornata sarà dedicata al potenziamento della flotta aerea ucraina, i cui dettagli rimangono riservati. La prossima settimana, ha aggiunto, verranno avviati ulteriori coordinamenti con l’Europa, sia in ambito multilaterale sia attraverso canali bilaterali.

Parallelamente, sono in arrivo nuove misure europee contro la Russia, con sanzioni mirate alle petroliere e all’intera infrastruttura di trasporto del petrolio. Anche l’Ucraina presenterà a dicembre il proprio pacchetto sanzionatorio contro le flotte coinvolte nella guerra, estendendo la pressione insieme ai partner internazionali. Zelensky ha inoltre confermato l’adozione di ulteriori provvedimenti contro i propagandisti russi, rafforzando così la strategia di sicurezza e pressione economica del Paese.

Guerra Ucraina, l’annuncio di Trump: “Europei vogliono incontro con noi e Zelensky”

Sul fronte diplomatico, il governo di Kiev ha risposto al piano di pace statunitense, come riportato da Axios, con una proposta più avanzata che “tiene conto della prospettiva ucraina” e mira a risolvere le questioni più critiche. I dettagli rimangono riservati in attesa di una reazione americana. La proposta iniziale prevedeva la cessione di territori ucraini non occupati dalla Russia, articolata in tre documenti: un accordo quadro, un documento sulle garanzie di sicurezza e uno sulla ricostruzione post-bellica.

Zelensky ha inoltre partecipato a un incontro virtuale con Jared Kushner, Scott Bessent e Larry Fink per discutere della ricostruzione economica dell’Ucraina, definendolo “il primo incontro del gruppo che lavorerà a un documento riguardante la ricostruzione e la ripresa economica del Paese”.

Il presidente ucraino ha sottolineato l’importanza della cooperazione internazionale, mentre sul fronte diplomatico gli Stati Uniti mantengono un ruolo attivo. Il presidente Donald Trump ha dichiarato: “gli europei vogliono un incontro con noi e Zelensky nel fine settimana in Europa” e “prenderemo una decisione in base a ciò con cui torneranno”. In aggiunta, ha avvertito i giornalisti che “gli Usa non vogliono perdere il loro tempo” sulla questione ucraina, evidenziando l’urgenza di risultati concreti nei negoziati internazionali.

Nel frattempo, le tensioni militari restano alte: nella notte, 133 voli da quattro aeroporti di Mosca sono stati cancellati o deviati a seguito di un massiccio attacco di droni ucraini, con 287 velivoli intercettati dalle difese russe. Contemporaneamente, la città ucraina di Kremenchuk è stata colpita da nuovi raid, senza causare vittime ma provocando danni agli impianti energetici locali.