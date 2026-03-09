Alessandro Gassman torna in televisione con la serie TV “Guerrieri – La regola dell’equilibrio” tratta dai libri di Gianrico Carofiglio che hanno ottenuto molto successo, scopriamo cosa si cela dietro il volto di un avvocato rispettato per la sua grandissima etica e dedicazione al lavoro.

La location, una Bari inedita e suggestiva

La serie tv “Guerrieri – La regola dell’equilibrio” è ambientata a Bari, con uno sguardo totalmente inedito poiché la maggior parte delle riprese sono state effettuate in notturna al fine di offrire allo spettatore quel maggior senso di brivido ed intimità sulla vita dell’avvocato.

Naturalmente gran parte dello show si erge in tribunale tra arringhe e difese che vedono Gassman molto professionale e coinvolto nelle cause che gli sono state assegnate, facendo risaltare le sue qualità una volta entrato in quelle mura.

I personaggi attorno all’avvocato

Guido Guerrieri, questo il nome completo del personaggio interpretato da Gassman, non è naturalmente solo nella sua battaglia, accanto a lui l’ispettore Carmelo Tancredi, interpretato da Michele Ventucci e la giornalista Annapaola (Ivana Lotito) ex giornalista di cronaca nera, diventata investigatrice privata che permette a Guido di svicolare più agilmente tra i casi.

Guido Guerrieri al di fuori del tribunale è impegnato con la Boxe, sua valvola di sfogo per rigenerarsi dopo il lavoro e la fine della storia d’amore con la moglie Sara, da cui si sta separando.

E’ scissa molto bene la vita professionale da quella privata, permettendo allo spettatore di percepirne le due sfere, come riporta SkyTG24 entrando quindi a pieno contatto con il protagonista.

La prima puntata andrà in onda stasera, 9 marzo, alle 21:30 in prima visione su Rai 1.