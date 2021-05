Guida al giardino perfetto: arredi completi e confortevoli

Un giardino per essere perfetto ha bisogno di molte cure e di particolari complementi d’arredo che lo rendano godibile in ogni stagione dell’anno.

Chi possiede un giardino all’esterno della propria abitazione, ha la fortuna di godere di uno spazio verde personale, magari proprio nel centro di una città sempre in movimento. Un luogo fresco e confortevole che pone nell’accoglienza e nel relax solide basi per vivere una vita casalinga assolutamente invidiabile, soprattutto in tempi di pandemia come quelli odierni.

Ma un bel giardino che si rispetti ha bisogno di molte cure e di particolari complementi d’arredo che lo rendano perfetto e godibile in ogni stagione dell’anno.

Consigli utili per arredare il giardino

Nella scelta dell’arredamento da giardino, entra in gioco, innanzitutto, il proprio gusto personale e le proprie esigenze. Chi possiede dei bambini o degli animali, di certo prediligerà alcuni dettagli (come recinzioni o giochi da giardino) diversi da quelli su cui, invece, punterà una coppia senza figli o coi figli adulti. Sono moltissimi gli elementi che contribuiscono ad arredare al meglio il proprio giardino.

Il primo aspetto da curare è il prato. È fondamentale occuparsi della salute di piante e fiori presenti nel giardino, così come del manto erboso. Se si ha la passione del fai da te e si possiede un po’ di pollice verde, non sarà difficile mantenere rigoglioso il proprio giardino.

Di certo serviranno degli attrezzi da giardinaggio che aiuteranno a svolgere questo compito, come cesoie, decespugliatori e tagliaerba. A proposito di quest’ultimo, acquistare un tagliaerba elettrico risulta decisamente un’ottima scelta, che sarà di aiuto anche per i meno esperti.

Cosa non può mancare nel giardino dei sogni

Adesso si passa all’aspetto più rilassante del giardino, ossia la cura di quello spazio in cui prendere il sole, fare colazione al fresco del mattino, trascorrere piacevoli pomeriggi in relax solitario o in compagnia di amici e organizzare cenette in giardino.

Innanzitutto, dunque, è necessario che in giardino vi siano delle comode sedie attorno a un tavolo. I materiali da scegliere sono molti, ma poiché il giardino deve essere uno spazio da vivere anche nei mesi invernali, si consiglia di preferire un arredamento costituito da materiali resistenti alle intemperie (come il rattan sintetico) in modo da poter lasciare fuori i mobili anche in inverno.

La gamma di salotti da giardino è vastissima, già composti o componibili in base al proprio gusto, ma una chicca sempre amata da tutti, da non dimenticare in fase di acquisto dei complementi d’arredo da giardino, è la scelta di un’amaca. Colorata e allegra, va posizionata in una zona ombreggiata del giardino (non è necessario attaccarla a due alberi), e diverrà culla di rilassanti pennichelle pomeridiane o compagna di appassionanti letture.

A questo punto, di fondamentale importanza è occuparsi di possedere anche una buona copertura. Che si scelga un gazebo, un ombrellone o entrambi, anche in questo caso la scelta è davvero per tutti i gusti e si tratta sempre dei prodotti più venduti online per quanto riguarda gli arredi da esterno, dato il notevole risparmio raggiungibile.

E, per restare in ambito invernale, un consiglio che non può assolutamente essere sottovalutato è l’acquisto di un fungo riscaldante per esterni, che consentirà di trascorrere il proprio tempo in giardino anche nei mesi più freddi.

Se si pensa al giardino, una delle prime parole che accende la fantasia è il barbecue. E chi non ne desidera uno? Anche in questo caso, i modelli presenti sul mercato sono moltissimi, da quelli classici a carbonella a quelli elettrici, a gas e in ghisa. Scegliere quale sia il barbecue migliore dipende dalle proprie esigenze, ma su internet è possibile conoscere i prodotti più venduti online e fare un buon acquisto.

Un altro must have del giardino non può che essere la piscina, se lo spazio a propria disposizione consente di installarne una. In tal caso, la scelta cadrà su un arredo in materiale idrorepellente, per evitare che si rovini.

Ad evidenziare la bellezza di un giardino, ci pensa l’illuminazione. Un adeguato sistema di illuminazione in giardino sarà in grado di garantire una luce soffusa per le serate più tranquille e romantiche e una luce viva per le serate di festa.

Inoltre, disporre lanterne e candele nei punti strategici del giardino, contribuirà a creare un’illuminazione d’effetto e un’atmosfera distensiva.