Guida completa al FantaSanremo 2026: regole, strategie e curiosità

Una guida pratica e completa al FantaSanremo 2026: regole essenziali, schemi di punteggio, trofei e strategie per massimizzare i punti con baudi e capitano

Il FantaSanremo unisce strategia e divertimento durante le cinque serate del Festival: con un budget simbolico di 100 baudi ogni giocatore costruisce una rosa di artisti, assegna un capitano e tenta di massimizzare i punti tra piazzamenti, bonus serali e possibili penalità. Questa versione riorganizzata raccoglie regole, esempi pratici e indicazioni tattiche basate sui documenti in nostro possesso e sulle varianti più diffuse, per aiutarti a scegliere con testa e un pizzico di rischio calcolato.

Le regole essenziali

– Budget e rosa: 100 baudi a disposizione, 5 titolari + 2 riserve obbligatorie. Tra i titolari va scelto un capitano.

– Punteggi principali: la classifica finale del Festival assegna la maggior parte dei punti. Il primo posto vale +100, il secondo +75, il terzo +60; la scala procede fino allo 18° che riceve 0 punti, mentre dal 19° al 28° si scende in negativo (fino a -24). Alcuni premi ufficiali conferiscono bonus aggiuntivi (es. +30 o +20).

– Capitano: scelta cruciale. Nelle prime quattro serate il capitano raddoppia i bonus da piazzamento in Top 5; sul calcolo finale, invece, può raddoppiare sia bonus sia malus, rendendo la decisione determinante per l’esito della stagione.

Bonus, malus e dinamiche di attribuzione

– Tipologie di bonus: ci sono bonus codificati e bonus “ad personam”. I primi sono automatici e prevedibili (es. +5 per accessori ricorrenti come occhiali o cappelli, +10 per cambi d’outfit o strumenti suonati, +15 o più per esibizioni non convenzionali). I secondi vengono valutati caso per caso e possono oscillare da pochi punti fino a oltre +20 a seconda dell’impatto scenico o della gag.

– Variabilità e discrezionalità: le carte mostrano che tra organizzatori esistono differenze nella tabella dei bonus e nella ponderazione tra critica e televoto. I bonus ad personam, gestiti da commissioni interne, lasciano margine di interpretazione e possono alterare le previsioni se non vengono resi chiari i criteri.

– Penalità comuni: errori formali e comportamentali vengono puniti. Esempi tratti dai documenti: -10 per aver citato il gioco sul palco, penalità variabili per errori nel titolo o omissioni testuali (con recidive più gravi), fino a -30 per cadute o fischi significativi; squalifiche estreme possono essere rappresentate come -100. Sono previste anche decurtazioni etiche (es. -30 per battute discriminanti). I verbali segnalano l’esistenza di attenuanti e aggravanti, perciò le procedure non sono sempre immediate.

Come interpretare le regole nella costruzione della rosa

– Bilanciamento: puntare solo sui favoriti è rischioso, così come selezionare solo “cacciatori di bonus”. L’approccio più efficace mescola un potenziale vincitore (ideale come capitano), alcuni artisti stabili per la Top 10 e uno o due elementi volatili con alto potenziale di bonus.

– Gestione del rischio: la variabilità dei bonus impone una strategia difensiva: distribuire il budget per non essere troppo esposti a flop imprevisti e monitorare in tempo reale le assegnazioni che possono cambiare la classifica.

– Capitano: sceglierlo pensando sia ai guadagni potenziali che ai possibili malus raddoppiati nella fase finale. Il capitano giusto può fare la differenza.

Particolarità che influenzano la strategia

– Bonus legati a eventi istituzionali e sponsor: momenti come “dirige l’orchestra il maestro Peppe Vessicchio” possono valere punti per più artisti (es. +10), così come brindisi o foto brandizzate promosse dai partner (+10, +15 o +20). Tenere d’occhio il contesto e le attività collaterali può fruttare punti extra.

– Trofei e gamification: il gioco ha introdotto trofei digitali (per la creazione di leghe, la condivisione social, ecc.) e meccaniche che mantengono alto l’engagement anche fuori dalle serate TV. Questi elementi non influiscono direttamente sulla classifica ma migliorano la retention della community.

– FantaSanremo Adventure: l’app sta evolvendo con una componente ludica (pixel art, livelli simbolici della carriera) che lega performance virtuali a ricompense nell’ambiente dell’app. È una strategia per prolungare l’esperienza e consolidare la base utenti.

Procedimenti in corso e possibili aggiornamenti

I documenti consultati indicano che sono allo studio linee guida più chiare per rendere trasparente l’assegnazione dei bonus ad personam e per uniformare le tabelle di valutazione. Le prossime revisioni dovrebbero definire soglie e criteri più espliciti, riducendo discrezionalità e contenziosi e consentendo previsioni più affidabili.

Suggerimenti pratici per vincere

– Studia le differenze organizzative: verifica quale versione del regolamento adotta la tua lega (bonus, ponderazione critica/televoto, penalità).

– Diversifica la rosa: combina affidabilità e volatilità per assorbire fluttuazioni improvvise.

– Monitora le prime serate: molte dinamiche (bonus ad personam, tendenze del pubblico) emergono subito e permettono aggiustamenti tattici.

– Scegli il capitano con cura: pensa sia al potenziale di guadagno nelle prime serate sia all’effetto finale sul totale punti.

– Sfrutta le opportunità collaterali: seguire eventi, sponsor e momenti istituzionali può portare punti inattesi.

Breve storia e impatto sociale

Nato come esperimento amatoriale (l’edizione zero contava 47 squadre), il FantaSanremo è cresciuto rapidamente fino a contare oggi una community ampia e attiva. La conservazione della moneta virtuale (i baudi) e l’introduzione di elementi ludici hanno contribuito a mantenere continuità storica e a incentivare interazioni anche al di fuori delle dirette televisive. Per molti resta soprattutto un’occasione sociale: confronto tra amici, leghe private e motivi per seguire il Festival con attenzione. Le prossime revisioni regolamentari potrebbero modificare pesi e criteri, perciò tenersi aggiornati sarà fondamentale.