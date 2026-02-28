Guida completa al FantaSanremo: regole, bonus e malus per la competizione

Una guida pratica al FantaSanremo: iscrizione, formazione, budget, sistema di punteggio e tutti i bonus e malus da conoscere per vincere in lega

Il FantaSanremo torna a giocare in parallelo con il Festival: la 76ª edizione parte martedì 24 febbraio e con essa riparte anche la competizione virtuale che trasforma ogni serata all’Ariston in un’occasione per collezionare punti e sfidare amici e appassionati.

Come funziona, in breve

– Iscrizione: ci si registra sul sito ufficiale del FantaSanremo.

– Squadra: ogni fantallenatore costruisce una rosa di cinque titolari e due riserve scegliendo tra i trenta artisti in gara.

– Capitano: va indicato un capitano, i suoi punti vengono moltiplicati.

– Budget: a disposizione ci sono 100 Baudi; i big costano tra 13 e 17 Baudi e non è possibile superare il limite.

Tempistiche e modifiche

Le iscrizioni chiudono prima dell’inizio del Festival; dopo la chiusura, le formazioni possono essere ritoccate solo in due finestre prestabilite: venerdì 27 e sabato 28, dalle 8:00 alle 20:00. In quei periodi è possibile cambiare titolari, riserve e capitano. Ogni utente può creare fino a cinque squadre e partecipare a un massimo di 25 leghe. Fuori dalle finestre indicate non sono previste altre modifiche.

Punteggi: cosa vale di più (e cosa meno)

Il sistema premia performance e punisce gli errori con una combinazione di bonus e malus. I piazzamenti migliori ricevono punteggi significativi: il vincitore della serata guadagna 100 punti, il secondo 75 e il terzo 60. Dal 19° al 28° posto sono previste penalità progressive, e l’ultimo classificato subisce un malus di -24 punti. Le penalità servono a mantenere il gioco bilanciato e scoraggiare comportamenti scorretti.

Premi collaterali e riconoscimenti

Oltre ai punteggi di classifica, esistono premi che possono stravolgere la graduatoria: il bonus Biochetasi assegna 30 punti all’ultimo classificato (una curiosità studiata per riequilibrare la situazione), la vittoria nella serata delle cover vale 30 punti, così come vari riconoscimenti della critica o tecnici — tra cui il Premio Mia Martini, il Premio della Sala Stampa “Lucio Dalla”, il Premio Sergio Bardotti e il Premio Giancarlo Bigazzi — ognuno da 30 punti. Altri premi ufficiali consegnati sul palco attribuiscono 20 punti.

Bonus della serata e iniziative di brand

Durante le serate vengono assegnati bonus live per momenti di spettacolo o gesti memorabili: si va da piccole assegnazioni da 5 punti (per esempio un’azione di scena o l’essere presentati da un co-conduttore) fino a 30 punti per eventi significativi come la standing ovation o un’invasione di palco. Molti riconoscimenti nascono da partnership con brand partner che propongono bonus mirati: punti se l’artista indossa un certo colore, se compie un gesto fotografico, se rispetta una “regola” nel primo minuto di esibizione, e così via. Sono previste anche ricompense per iniziative extra — esibizioni in strada, incontri col pubblico, performance fuori palco — che entrano nel calcolo della classifica.

I malus: cosa evitare

Al contrario, ci sono azioni che fanno perdere punti. Esempi concreti: citare “FantaSanremo” sul palco costa -10 punti; errori del presentatore come sbagliare il nome o il titolo sottraggono rispettivamente -5 e -10 punti; problemi scenici, cadute o incidenti possono portare a detrazioni fino a -30 punti. Comportamenti discriminatori o squalifiche comportano penalità severe, fino all’esclusione.

Strategie pratiche

Conoscere il regolamento è già metà della partita. Conviene bilanciare artisti costosi con nomi meno quotati ma più propensi a ottenere bonus serali; scegliere il capitano in base a probabilità di rendimento e non solo al prezzo; seguire le notizie sulle partnership per sfruttare bonus mirati. Monitorare costumi, abitudini sceniche e iniziative collaterali può fare la differenza tra una classifica anonima e una rimonta vincente.

Perché partecipare

Il FantaSanremo rende il Festival più interattivo e tattico: oltre al gusto di seguire le serate, regala la sfida di ottimizzare scelte e tempistiche. Chi conosce le regole e si muove con strategia ha più chance di scalare la classifica e divertirsi con la community di gioco.

Per tutti i dettagli sul regolamento e le modalità di punteggio consultate la piattaforma ufficiale del FantaSanremo: lì ci sono le tabelle complete, gli aggiornamenti in tempo reale e le classifiche durante le serate all’Ariston.