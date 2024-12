Guillermo Mariotto a rischio esclusione da Ballando con le Stelle

Un episodio controverso in diretta

Il mondo dello spettacolo è nuovamente scosso da un episodio controverso che coinvolge Guillermo Mariotto, giudice del popolare programma Ballando con le Stelle. Durante la diretta del 30 novembre, Mariotto ha attirato l’attenzione per un gesto inappropriato nei confronti di un ballerino, che ha sollevato un polverone mediatico. La conduttrice Milly Carlucci ha espresso la sua preoccupazione riguardo alla gravità della situazione, affermando che il comportamento del giudice potrebbe portare a conseguenze serie, inclusa la sua possibile esclusione dal programma.

Le dichiarazioni di Milly Carlucci

Milly Carlucci, intervistata dal Corriere della Sera, ha chiarito la sua posizione riguardo all’accaduto. Secondo la conduttrice, il presunto caso di molestie non ha fondamento, poiché il ballerino coinvolto, Simone Iannuzzi, non si è nemmeno accorto dell’incidente. Carlucci ha sottolineato che la molestia implica una volontà che in questo caso non era presente, definendo l’episodio come un semplice incidente. Tuttavia, la conduttrice ha espresso la sua delusione per il fatto che Mariotto abbia abbandonato la diretta senza alcuna spiegazione, un gesto che potrebbe costargli caro.

Le possibili conseguenze per Mariotto

La situazione di Guillermo Mariotto è diventata sempre più delicata. La Rai, infatti, sta valutando la possibilità di prendere provvedimenti nei suoi confronti. Secondo alcune fonti, ci sarebbe già un piano per il suo possibile sostituto, con Alberto Matano in pole position. La Carlucci ha dichiarato che, sebbene speri che Mariotto non venga escluso, la decisione finale spetterà alla Rai, che ha un codice di comportamento da rispettare. La conduttrice ha anche rivelato di non aver ancora avuto modo di parlare direttamente con Mariotto, ma che sarà fondamentale per lui fornire spiegazioni riguardo al suo comportamento in diretta.

Il Tapiro d’Oro e la reazione di Mariotto

La vicenda si è ulteriormente complicata con la consegna del Tapiro d’Oro da parte di Striscia la Notizia a Mariotto. Invece di ricevere il premio con ironia, il giudice ha reagito in modo scontroso nei confronti del giornalista Valerio Staffelli, suscitando ulteriori polemiche. Milly Carlucci ha preso le difese del tg satirico, affermando che la satira è un elemento fondamentale nel panorama televisivo. Ha anche giustificato la reazione di Mariotto, attribuendola alla pressione accumulata dopo un lungo viaggio. Tuttavia, la situazione rimane tesa e le prossime ore saranno decisive per il futuro del giudice nel programma.