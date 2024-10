Gustatus 2024, Orbetello torna ad ospitare in laguna spettacoli e sapori tipici

Dal 31 ottobre al 3 novembre showcooking, degustazioni e vini per celebrare il gusto. Ospiti Sonia Peronaci, Luca Terni e il bartender Bruno Vanzan

L’Italia, terra di sapori e di tradizioni, si conferma culla dell’enogastronomia con le sue eccellenze uniche e inconfondibili. In questo contesto, Orbetello si prepara ad accogliere, dal 31 ottobre al 3 novembre 2024, Gustatus, l’evento che celebra il gusto in ogni sua forma, abbinando esperienze gourmet, spettacoli, cultura e divertimento. Orbetello si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto, dove la bellezza della laguna farà da sfondo a un’esperienza unica.

Gustatus – Il Senso del Gusto, programma 2024

Gustatus – Il Senso del Gusto torna con una nuova edizione ricca di proposte per tutti i sensi: dalle degustazioni raffinate ai concerti, fino agli spettacoli di strada che sapranno incantare un pubblico trasversale. Un evento glamour, pensato per unire tradizione e innovazione, con un tocco contemporaneo che non passa inosservato. L’atmosfera si arricchisce con l’energia di Halloween, tra giochi a tema e spettacoli che catturano l’attenzione di grandi e piccoli.

Cucina e Sapori è l’evento che dedica ampio spazio alla gastronomia con appuntamenti imperdibili. Ospiti come Sonia Peronaci e Luca Terni propongono showcooking e degustazioni per far scoprire sapori unici. Masterclass sul vino, degustazioni di formaggi e salumi, e visite alle cantine locali completano l’esperienza.

DeGustatus: ecco il Salone del Vino

Novità di quest’anno è DeGustatus, con uno spazio dedicato ai vini, dove i produttori incontrano gli appassionati in un contesto intimo e conviviale.Tra gli appuntamenti più attesi, la performance del bartender Bruno Vanzan, il DJ set del 1° novembre e la danza verticale della Compagnia Il Posto.

Sport e natura vanno in scena sabato 2 novembre: chi ama la natura potrà partecipare alla Barchinata, una gara di voga sui barchini da pesca o godersi il Kayak experience nella laguna. Per i più competitivi, domenica 3 novembre è il turno della gara di pesca The BigOne. Tradizione e Innovazione Gustatus 2024 unisce tradizione e modernità, regalando ai visitatori un’esperienza fatta di sapori, eventi e momenti unici.