Il ritorno a casa di Gustavo Rodriguez

Gustavo Rodriguez, padre delle celebri Belén, Cecilia e Jeremias, è stato ufficialmente dimesso dall’ospedale Niguarda di Milano, portando un grande sospiro di sollievo a tutta la sua famiglia e ai fan. La notizia è stata diffusa dalla moglie Veronica Cozzani tramite un video su Instagram, che ha rapidamente fatto il giro dei social. Dopo un periodo di ricovero che ha coinciso con le festività natalizie, il 66enne è pronto a riprendere in mano la sua vita.

Le condizioni di salute di Gustavo

Nonostante la gioia per il ritorno a casa, le ferite riportate da Gustavo sono ancora evidenti. Nel video, l’uomo appare con un outfit comodo, ma le bende visibili su testa, collo e mani raccontano di un incidente serio. Le informazioni sulle dinamiche dell’incendio che lo ha colpito rimangono scarse, ma le immagini suggeriscono che il rischio corso fosse molto alto. Si parla di ustioni di secondo grado, principalmente su braccia e volto, confermando la gravità della situazione.

La reazione della famiglia e il ringraziamento all’ospedale

La famiglia Rodriguez ha espresso la propria gratitudine verso il personale dell’ospedale Niguarda, riconoscendo il grande lavoro svolto per la salute di Gustavo. Veronica ha condiviso parole toccanti nel video, ringraziando la “grande squadra” per la loro professionalità e umanità. Anche Cecilia ha voluto esprimere la sua riconoscenza, definendo il personale “angeli” che si sono presi cura del padre. Mentre la reazione di Belén è ancora attesa, è chiaro che l’amore e il supporto della famiglia sono stati fondamentali in questo difficile momento.