NoName057 colpisce ancora e questa volta prende di mira alcune banche del nostro Paese. Il collettivo di hacker filorussi era già noto per precedenti raid telematici all’Italia ed è tornato in azione nella giornata del 1 Agosto.

Nuovi attacchi hacker all’Italia: i filorussi di NoName colpiscono le banche

NoName è autore di una serie di raid ciclici con attacchi Ddos a portali che ritengono nevralgici per l’Italia. Qualche mese fa, avevano preso di mira il Ministero dei Trasporti, il Consiglio Superiore della Magistratura e i Carabinieri; questa volta, invece, si concentrano sulle banche. Il Ddos avviene sempre nello stesso modo: gli hacker mandano un quantitativo enorme di richieste al sito che contestualmente smette di funzionare. I siti che hanno riscontrato il problema sono quelli di sei banche diverse: Bper, Monte dei Paschi di Siena, Banca popolare di Sondrio, Fineco, Intesa e Fideuram. NoName, come di consueto, ha poi rivendicato attraverso i propri canali Telegram la buona riuscita degli attacchi hacker.

Il commento dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale

L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha commentato l’accaduto, spiegando di essersi già resa operativa per monitorare con la massima attenzione: “Le minacce all’operatività dei siti istituzionali (non solo banche ma anche ministeri, autorità, agenzie, organi costituzionali) e delle organizzazioni che gestiscono servizi essenziali per la collettività.” Gli attacchi filorussi non hanno comunque intaccato l’integrità e la confidenzialità delle informazioni e dei sistemi interessati.