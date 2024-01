Home > Video > Ho inviato per sbaglio una mia foto sexy alla banca Ho inviato per sbaglio una mia foto sexy alla banca

“Ieri ho ricevuto la telefonata più strana e ambigua della mia vita”, @cristina.irreraa racconta una storia che ha dell’incredibile. La ragazza aveva caricato dei documenti per chiedere un prestito, ma in realtà aveva fatto uno sbaglio impensabile. Voi come avreste reagito al suo posto?